英超︱韋斯咸2：1挫愛華頓　雲迪碧克熱身受傷　拖肥連續3仗領紅

英超周日賽事韋斯咸主場對愛華頓，加斯威爾（Aaron Cresswell）上半場罰球直射建功，下半場愛華頓由賀基迪扳平，他們只開心了5分鐘，便被韋斯咸翼鋒查洛保雲射成2：1。

雪上加霜的是，之後愛華頓還有中堅米高堅尼紅牌被逐，不止令球隊敗局已定，他的停賽勢進一步打擊愛華頓的悲慘球季。



加斯威爾罰球直射建功，助韋斯咸先開紀錄。（Getty Images）

愛華頓今仗未開波已「出事」，從曼聯外借的中場主力雲迪碧克熱身時受傷，改由守將賀基迪臨時頂替。

上半場32分鐘，查洛保雲在前場博得罰球，童年時已是利物浦球迷的韋斯咸守將加斯威爾主射，他起腳直射入網，韋斯咸領先1：0愛華頓。

臨時頂上正選中場位置的賀基迪，下半場一度為愛華頓追成1：1。（Getty Images）

賀基迪被臨時拉夫上陣，下半場卻憑一記省中對手改變方向的射門，53分鐘為愛華頓追成1：1平手。

5分鐘後，韋斯咸便憑今季狀態火熱的查洛保雲取得入球再度領前。愛華頓隊長米高堅尼65分鐘踢跌安東尼奧，領取今仗第二面黃牌被逐，猶如提早宣布比賽已完。韋斯咸終以2：1獲勝全取3分，31仗累積51分，在聯賽榜連升三級至第五位。

米高堅尼一記飛鏟，兩黃變一紅被逐。（Getty Images）

反觀愛華頓仍以25分排第17位，未能解除降班威脅。米高堅尼的紅牌，已是他們繼對狼隊和紐卡素之後，連續3場聯賽中有球員領紅牌，反映球隊場上紀律問題嚴重。他們周中將作客尾二的般尼。