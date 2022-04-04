英超｜蘭歷克直諫曼聯高層要學兩大宿敵　需兩三個轉會窗扭轉局面

曼聯上周末主場逼和李斯特城1：1，隨韋斯咸及熱刺都在周日聯賽贏波，曼聯跌到落第7位，歐聯資格機會渺茫。盛傳阿積士教練坦哈格來季將接替蘭歷克執教曼聯，蘭歷克表示已提醒曼聯高層，當確立新帥人選後，應全力配合新領隊的踢法增兵，之後才考慮球員的「DNA」。



曼聯看守領隊蘭歷克談到曼城及利物浦的成功之道，他說：「我都有看利物浦的比賽，他們雖然在節奏方面有點問題，但最後以2：0輕鬆贏波。曼城及利物浦都在相近的時間開始重建，在過去5到6年招募合適的球員，一切建基於領隊的想法及風格。」

蘭歷克表示，他已經叫管理層在轉會市場全面配合新帥。（Getty Images）

曼聯對李城失分後，30戰得51分，暫排第7名。在餘下8場聯賽中，有3場要鬥強隊，今月底要連對利物浦及阿仙奴，下月還要鬥車路士，當中跟爭四對手阿仙奴的一戰相當關鍵。

蘭歷克表示，曼城及利物浦都是按照領隊的意思及風格增兵才取得成功，曼聯在未來都需要在轉會市場全面配合新帥。（Getty Images）

蘭歷克強調，曼聯在建設球隊方面要跟從曼城及利物浦的步伐。他說：「我告訴了董事局，這件事一定要做到。不論新帥是誰，但確立人選後，就一定要這樣做，他想怎樣的踢法？他需要怎樣的球員？跟住我們才考慮『DNA』、速度、體能，究竟我們需要什麼？球隊不缺好技術的球員，但要踢得更有對抗性。」

儘管曼聯遠離冠軍，但蘭歷克認為只要走回正路，一兩年內便會見到效果。他說：「只要你做對決定，選擇對的方向、球員及領隊，在每個轉會窗都盡力做到最佳的交易，這是有可能的。不是一下子就可以扭轉一切。這是可以做到的，不需要三四年，或者兩三個轉會窗就可以，跟住情況會完全不同。」