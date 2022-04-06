歐聯｜利物浦破賓菲加　路爾斯戴亞斯搶鏡　完美融入重金屬足球

利物浦在歐聯8強首回合，作客以3：1輕取賓菲加。季中來投的路爾斯戴亞斯做功臣，先助攻沙迪奧文尼入波，再單刀建功，賽後獲選為今場最佳球員。路爾斯戴亞斯之前是賓菲加宿敵波圖的球員，今仗遭主場球迷重點「招呼」，當他入球慶祝時，更有激進的球迷向他投擲長棍，幸好他沒有被擲中。



利物浦在17分鐘開紀錄，安德魯羅拔臣斬角球，中堅伊巴希馬干拿迪頭槌建功。34分鐘，阿歷山大阿諾特長傳斬入禁區，瞄準入楔的路爾斯戴亞斯，後者飛頂頭槌頂橫，助攻文尼射入空門，半場利物浦拉開到2：0。

伊巴希馬干拿迪為利物浦開紀錄。（Getty Images）

文尼接應路爾斯戴亞斯助攻，輕鬆射入，利物浦半場領先2：0。（Getty Images）

換邊後，賓菲加製造到不少機會，達雲紐尼斯在49分鐘追成1：2。利物浦今場反客為主，佔66%控球，17次攻門有8次中目標，至於賓菲加就9射3中。踢到87分鐘，路爾斯戴亞斯接應拿比基達的直線，單刀埋門，扭過對方門將射入，幫利物浦鎖定贏3：1。

路爾斯戴亞斯末段射入，幫利物浦贏到3：1。（Getty Images）

近期穆罕默德沙拿狀態下滑，但在1月新加盟的25歲哥倫比亞前鋒路爾斯戴亞斯很快就融入高普的「重金屬足球」，今仗有入球及助攻各一，獲選為今場的最佳球員。歐洲足協的技術觀察小組除了讚他進攻上的貢獻，身體強壯而且用波速度很快，還指他的防守都相當勤力。

【路爾斯戴亞斯被掟逐格睇】

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之前效力波圖的路爾斯戴亞斯說：「這是我期待的時刻，回到葡萄牙還踢了一場好波，最重要的幫到球隊。」路爾斯戴亞斯入球後，鏡頭影到驚心動魄的一刻，一位憤怒的賓菲加球迷向他擲出長棍，幸好未能命中，否則有可能受傷。

羅拔臣表示開角球時，也被球迷扔火機。（Getty Images）

利物浦左閘羅拔臣表示，他也是球迷「高空轟炸」的目標，他開玩笑說：「我開角球的時候，都有幾個打火機擲向我，或者這樣可以幫到他們戒煙！不過，當然不應該向球場投擲雜物，因為會傷害到其他人。」

羅拔臣續說：「路爾斯的入球十分重要，因為緩衝入球很關鍵，希望我們下星期可以順利晉級。他由頭到尾都被好好『招呼』，因為他面對宿敵，但他取得入球，而且兩球差距是個理想的優勢。」