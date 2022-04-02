英超｜利物浦主場兩球淨勝屈福特暫登榜首 沙拿忍痛繼續正選
撰文：趙子晉
出版：更新：
國際賽期後，英超回復正常，利物浦周六頭場登場，由祖達及法賓奴各建一功，主場兩球淨勝屈福特，暫時登上「一哥」位置。
英超爭霸進入最後直路，利物浦力追至落後曼城1分。紅軍今輪主場迎戰屈福特，只要報捷就可以暫時登上榜首，將壓力放在曼城身上。
沙拿與沙迪奧文尼在國際賽互碰，飲恨無緣世界盃的沙拿，今仗繼續正選披甲，夥拍法明奴及迪亞高祖達攻堅，文尼則先列後備。
開賽早段，屈福特的伊斯美拿沙亞禁區外一記遠射高出。利物浦門將艾利臣後場製造險象，幸好未有鑄成大錯。利物浦隨後一次反擊，高美斯右路傳中，祖達搶點頭槌建功，利物浦22分鐘先開紀錄。祖達上半場末段再有攻門機會，惟近射被屈福特門將賓科士打撲出，紅軍一球領先進入更衣室。
屈福特換邊再有扳平機會，祖奧柏度禁區內接應隊友橫傳，隨即起腳僅僅柱邊出界。利物浦其後作出換人，由文尼取代沙拿，紅軍遲遲未能再添紀錄。利物浦其後一次角球攻勢，祖達被古卡在禁區內拉跌，球證翻查VAR後判罰12碼，由法賓奴操刀入網，89分鐘奠定兩球勝局。利物浦以兩分超越曼城，暫時登上榜首。
英超第31輪直播賽程；
更多英超相關報道：
足球轉會｜曼聯防中潛在目標特點大比拼 八大人選誰最適合紅魔？英超｜般奴24萬鎊周薪續約曼聯 盼接替桑馬達轉穿8號球衣英超｜官網仍未刪除格連活特資料 曼聯強調：他還是球會一員英超｜曼城主將指曼聯球迷妒忌好成績 視「地獄賽程」為好機會英超轉會｜盧卡古在車路士諸事不順 意媒爆隨時再吃回頭草英超熱話｜辛真高盡綿力助難民舊隊友 成功牽線赴曼城跟操英超宣布來季實施5換人名額 後備球員增至9名英超｜曼聯公布今夏亞洲之行 港人旅遊熱門地點辦「雙紅會」英超｜北倫敦打吡擬變最後兩輪前舉行 傳統大戰冀演歐聯生死決英超熱話｜愛華頓上下齊支援烏克蘭兵 盛讚曼聯借將：世界級足球︱利物浦身價榜雲迪積克竟三甲不入 一人「穿越」後貴得離譜足球熱話︱車路士班主艾巴莫域治證曾短暫失明 俄烏和談後疑中毒