英超｜利物浦主場兩球淨勝屈福特暫登榜首　沙拿忍痛繼續正選

國際賽期後，英超回復正常，利物浦周六頭場登場，由祖達及法賓奴各建一功，主場兩球淨勝屈福特，暫時登上「一哥」位置。



英超爭霸進入最後直路，利物浦力追至落後曼城1分。紅軍今輪主場迎戰屈福特，只要報捷就可以暫時登上榜首，將壓力放在曼城身上。

沙拿與沙迪奧文尼在國際賽互碰，飲恨無緣世界盃的沙拿，今仗繼續正選披甲，夥拍法明奴及迪亞高祖達攻堅，文尼則先列後備。

沙拿戰畢世盃外後，今仗如常正選披甲。（美聯社）

開賽早段，屈福特的伊斯美拿沙亞禁區外一記遠射高出。利物浦門將艾利臣後場製造險象，幸好未有鑄成大錯。利物浦隨後一次反擊，高美斯右路傳中，祖達搶點頭槌建功，利物浦22分鐘先開紀錄。祖達上半場末段再有攻門機會，惟近射被屈福特門將賓科士打撲出，紅軍一球領先進入更衣室。

沙拿戰至下半場中段退下火線，由沙迪奧文尼入替。（美聯社）

屈福特換邊再有扳平機會，祖奧柏度禁區內接應隊友橫傳，隨即起腳僅僅柱邊出界。利物浦其後作出換人，由文尼取代沙拿，紅軍遲遲未能再添紀錄。利物浦其後一次角球攻勢，祖達被古卡在禁區內拉跌，球證翻查VAR後判罰12碼，由法賓奴操刀入網，89分鐘奠定兩球勝局。利物浦以兩分超越曼城，暫時登上榜首。

法賓奴12碼中鵠，為利物浦奠定勝局。（Getty Images）

英超第31輪直播賽程；

英超第31輪直播賽程（01美術製圖）

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