英超｜曼城兩球輕取般尼 反壓利物浦重奪榜首
撰文：趙子晉
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利物浦早前兩球淨勝屈福特，暫時壓過曼城登上榜首，「藍月亮」其後登場，作客鬥般尼。
利物浦取勝後，暫時以2分壓過曼城，「藍月亮」要取回榜首位置，今仗作客對般尼不容有失。主帥哥迪奧拿派出全英鋒線，由菲爾科頓擔任「假9號」，夥拍史達寧及基亞利殊攻堅。
曼城開局有個好開始，洛迪卡斯簡迪禁區外高波傳入禁區，史達寧第一時間撞橫，迪布尼隨即撞射破網，曼城開賽5分鐘打開紀錄。領先一球的「藍月亮」，保持一貫作風，控球在腳，錄得約8成的控球率。
曼城繼續施壓，史達寧與迪布尼撞牆配合後落底傳中，無人看管的隊長根度簡，剛好射穿般尼守衛的「大細龍門」，普比只好再度投降，曼城25分鐘擴大領先至兩球。
曼城其後未有再增添紀錄，結果兩球淨勝般尼，全取3分，以73分重奪榜首位置。
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