足球熱話｜利物浦推出NFT嚴重滯銷　計劃賺1億僅售出6%

非同質化代幣（Non-fungible tokens，NFTs）令人趨之若鶩，不少品牌、體育隊伍和明星都聯乘藝術家推出NFT，希望趁熱潮獲利。英超球會利物浦也不甘後人，惟推出的NFT嚴重滯銷，本來的發財大計或成泡影。



利物浦上周推出球會首套數碼收藏品「LFC Heroes Club」，將男子一隊23名球員及領隊高普化為英雄人物，可選購的NFT包括24個獨立人物「Legendary」，收入的一半會捐到利物浦慈善基金；另外亦有組合作品「Hero Edition」，收入的10%會作捐款用途。

利物浦推出的NFT「Heroes Club」有包含男子一隊球員及領隊高普在內的24個人物。（利物浦官網）

這套作品上周開始拍賣，以「英雄代幣」為單位發售，代幣限量171072個，每個75美元（約587港元），意味利物浦本想透過這套NFT獲得約1283萬美元（約1億港元）收入，惟一星期過去後，只賣出了9700個左右，僅為發行量的不足6%。

利物浦球迷媒體《This is Anfield》指，這套NFT剛推出時，已遭不少利物浦球迷抵制，認為球會此舉斂財，且NFT也往往被視作不環保、純粹炒賣等，即使利物浦註明這套NFT是採用「比一般虛擬貨幣交易環保99.95%的交易機制」，球迷仍不領情。

這套NFT不太受球迷歡迎。（利物浦官網）

另外，在利物浦早前的「優先拍賣」中，亦有高普及各球員的獨立NFT拍賣，最終賣得最高價的是「埃及之王」穆罕默德沙拿，賣出價為88200美元，領隊高普同樣「值錢」，賣出價為81900美元；最接近兩人的，是右閘阿歷山大阿諾特，成交價是69300美元，雲迪積克和艾利臣比加同為40320美元。至於成交價最低的是左閘森美卡斯和後衛祖高美斯，分別是10080美元和10710美元。

利物浦NFT系列的部份造型：