足球熱話｜利物浦推出NFT嚴重滯銷 計劃賺1億僅售出6%
撰文：高詩琦
出版：更新：
非同質化代幣（Non-fungible tokens，NFTs）令人趨之若鶩，不少品牌、體育隊伍和明星都聯乘藝術家推出NFT，希望趁熱潮獲利。英超球會利物浦也不甘後人，惟推出的NFT嚴重滯銷，本來的發財大計或成泡影。
利物浦上周推出球會首套數碼收藏品「LFC Heroes Club」，將男子一隊23名球員及領隊高普化為英雄人物，可選購的NFT包括24個獨立人物「Legendary」，收入的一半會捐到利物浦慈善基金；另外亦有組合作品「Hero Edition」，收入的10%會作捐款用途。
這套作品上周開始拍賣，以「英雄代幣」為單位發售，代幣限量171072個，每個75美元（約587港元），意味利物浦本想透過這套NFT獲得約1283萬美元（約1億港元）收入，惟一星期過去後，只賣出了9700個左右，僅為發行量的不足6%。
利物浦球迷媒體《This is Anfield》指，這套NFT剛推出時，已遭不少利物浦球迷抵制，認為球會此舉斂財，且NFT也往往被視作不環保、純粹炒賣等，即使利物浦註明這套NFT是採用「比一般虛擬貨幣交易環保99.95%的交易機制」，球迷仍不領情。
另外，在利物浦早前的「優先拍賣」中，亦有高普及各球員的獨立NFT拍賣，最終賣得最高價的是「埃及之王」穆罕默德沙拿，賣出價為88200美元，領隊高普同樣「值錢」，賣出價為81900美元；最接近兩人的，是右閘阿歷山大阿諾特，成交價是69300美元，雲迪積克和艾利臣比加同為40320美元。至於成交價最低的是左閘森美卡斯和後衛祖高美斯，分別是10080美元和10710美元。
利物浦NFT系列的部份造型：
足球熱話｜朗尼後繼有人！12歲兒子又入波 代表曼聯射破曼城足球熱話｜蘇格蘭傳統打吡變流血事件 些路迪職員「中頭獎」當災體育熱話｜谷愛凌計劃5月去賽車 滑雪成就原來無意中「屈機」MLB｜大聯盟球星半億續約堅持揸日產舊車 「它提醒我勿忘初心」桌球｜中國桌球手當街打女人 被判罰款及社會服務令女足｜美國退役門神蘇露涉酒駕 軚盤上醉醺醺疏忽照顧雙生兒被捕柔道男神楊勇緯大滿貫第二金 奮戰身影令外交官員永生難忘英超熱話｜坦哈格首度回應教曼聯傳聞 強調現時專注領阿積士足球熱話｜意大利成佐真奴永恆的痛 「我比大家想像中還要悲傷」F1｜咸美頓自揭受情緒問題困擾 寄語堅持信念渡難關