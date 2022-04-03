足球轉會｜傳沙拿改變心意願留效利物浦 英媒：他已準備妥協
撰文：高詩琦
出版：更新：
穆罕默德沙拿（Mohammed Salah）與利物浦的合約到2023年夏天屆滿，雙方一直未就續約達成共識。不過英國《每日鏡報》指，這位「埃及之王」即將跟紅軍續長約至掛靴年齡。
沙拿與利物浦的續約談判一直是媒體焦點，早前曾傳出沙拿在去年底拒絕了利物浦開出的40萬英鎊周薪合約，「企硬」希望薪金能達到C朗拿度等巨星水平的50萬英鎊，有傳紅軍與沙拿方面會在7月再作談判。
不過英國《每日鏡報》今日（3日）報道指，事情出現突破性進展：「沙拿接近與利物浦簽下新合約，將會留效到接近掛靴。」並引述消息指，沙拿「未能領埃及打入世界盃決賽周後，他很欣賞利物浦球會和球迷對他的安慰，他已準備妥協，不再堅持超高薪的要求。」
《鏡報》續指雙方會簽訂3年合約，並會在合約中加入可額外續約1年的條款，以彌補沙拿對薪金要求的差距。沙拿目前29歲，若再留效利物浦4年，意味他到約滿時將屆33歲，或已接近掛靴年齡。
不少利物浦球迷都在網上指這消息「對各方來說都感覺更安心」，但也有許多紅軍球迷抱持懷疑態度，認為消息未必成真。
英超｜馬古尼回歸曼聯重拾溫暖 球隊失分卻是個人的小勝利英超｜曼聯絕殺機會變最新網絡笑話 拉舒福特慘遭隊友「陷害」英超｜C朗卡雲尼齊缺陣 曼聯主場逼和李斯特城英超｜車路士防線甩漏多 艾歷臣攻入回歸首球領賓福特反勝英超｜曼城兩球輕取般尼 反壓利物浦重奪榜首英超｜利物浦主場兩球淨勝屈福特暫登榜首 沙拿忍痛繼續正選英超｜般奴24萬鎊周薪續約曼聯 盼接替桑馬達轉穿8號球衣英超｜官網仍未刪除格連活特資料 曼聯強調：他還是球會一員英超熱話｜坦哈格首度回應教曼聯傳聞 強調現時專注領阿積士英超｜曼城主將指曼聯球迷妒忌好成績 視「地獄賽程」為好機會