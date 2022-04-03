足球轉會｜傳沙拿改變心意願留效利物浦　英媒：他已準備妥協

穆罕默德沙拿（Mohammed Salah）與利物浦的合約到2023年夏天屆滿，雙方一直未就續約達成共識。不過英國《每日鏡報》指，這位「埃及之王」即將跟紅軍續長約至掛靴年齡。



沙拿與利物浦的續約談判一直是媒體焦點，早前曾傳出沙拿在去年底拒絕了利物浦開出的40萬英鎊周薪合約，「企硬」希望薪金能達到C朗拿度等巨星水平的50萬英鎊，有傳紅軍與沙拿方面會在7月再作談判。

利物浦市內可見沙拿的新壁畫。（Getty Images）

不過英國《每日鏡報》今日（3日）報道指，事情出現突破性進展：「沙拿接近與利物浦簽下新合約，將會留效到接近掛靴。」並引述消息指，沙拿「未能領埃及打入世界盃決賽周後，他很欣賞利物浦球會和球迷對他的安慰，他已準備妥協，不再堅持超高薪的要求。」

《鏡報》續指雙方會簽訂3年合約，並會在合約中加入可額外續約1年的條款，以彌補沙拿對薪金要求的差距。沙拿目前29歲，若再留效利物浦4年，意味他到約滿時將屆33歲，或已接近掛靴年齡。

不少利物浦球迷都在網上指這消息「對各方來說都感覺更安心」，但也有許多紅軍球迷抱持懷疑態度，認為消息未必成真。