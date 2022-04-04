東亞錦標賽︱中國放棄主辦權　傳國足U23應戰　戴偉浚或「倒戈」

東亞足球錦標賽決賽周原定於今年7月19至27日在中國上演，惟內地傳媒指，中國因疫情問題放棄主辦權，更決定派出23歲或以下代表隊出賽，令1999年出生的戴偉浚，屆時有機會「倒戈」出生地香港。



香港足球代表隊早前落實於今年7月參戰東亞錦標賽決賽周，再度跟中日韓一決高下。賽事今屆本輪到中國主辦，但內地《北京青年報》報道，受疫情影響，中國足協已明確向東亞足球協會提出無法舉辦，令比賽或會移師至日本或韓國上演。

韓媒《Best Eleven》則引述消息人士，指中國能否如常舉辦比賽，將在數天內有結果。

港足對上一次跟國足相遇，是2019年東亞錦決賽周，當時港隊以0：2落敗。（資料圖片）

另外，據指日本今次大機會派出U21國家隊出戰，備戰2024巴黎奧運；韓國則或以本土聯賽球員的強陣參賽。

而國足方面，《北京青年報》指出，中國足協已確認派出U23代表隊（1999年或之前出生的球員），藉此備戰今年9月的杭州亞運足球賽。

「中國足協作此安排主要基於兩方面考慮：一方面，國足在結束卡塔爾世預賽（世盃外）征程後，今年內再無大賽重任；另一方面，杭州亞運會男足比賽是協會本年度國字號球隊備戰工作的重點，U23國足需要高質量的比賽為亞運會賽事『預熱』。」

已轉籍中國的戴偉浚，有機會代表國足U23於東亞錦標賽迎戰香港隊。（微博）

在香港出生、本擁有英國護照的戴偉浚於1999年出生，22歲的他屬國足U23適齡球員。戴偉浚2018年曾獲香港隊徵召至初選名單內，惟後來聲稱受傷退隊，卻參加中國奧運足球隊集訓。

他之後成功取得代表中國隊資格，並在今屆世界盃外圍賽中為國足披甲，若他最終有份出戰東亞錦標賽，將首度「倒戈」香港。