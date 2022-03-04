亞協︱東方簽吉爾吉斯國腳　曾赴俄羅斯落班　教練：將領導防線

即將代表香港參加亞協盃的東方龍獅，周五（4日）公布吉爾吉斯國腳高素巴耶夫（Tamirlan Kozubaev）加盟。
繼傑志周四（3日）公布簽入土庫曼國腳明加索夫出戰亞冠盃後，另一支亞洲賽香港代表東方龍獅，亦宣布羅致中亞國腳，來自吉爾吉斯的後衛高素巴耶夫（Tamirlan Kozubaev）將披上3號球衣。
現年27歲的高素巴耶夫，過往曾在立陶宛、塞爾維亞、馬來西亞、印尼、俄羅斯及哈薩克等球隊效力，期間曾助吉爾吉斯國家隊出戰亞洲盃及世界盃外圍賽等，共上陣27場，攻入1球。
東方主教練盧比度表示已觀察高素巴耶夫一段時間，認為他場上擁有出色位置感及爭頂能力，且有豐富的國家隊經驗。
「相信他可以成為領導防線的關鍵，球隊三位正規中堅艾華度、馮慶燁及基頓先後受傷，需要時間重拾比賽狀態。我深信Tamir的加盟，不但可補強中後場調動，更可協助球隊於亞協盃中爭取佳績。」
東方於今屆亞協盃分組賽被編入J組，6月24至30日需赴台南參賽，同組對手有東道主臺南市FC、澳門代表澳科鄒北記，及理文與蒙古球隊220體育會的附加賽勝方。
東方表示，高素巴耶夫將會先向吉爾吉斯國家隊報到，及後始歸隊一同備戰亞協盃賽事。
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