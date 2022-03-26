桌球｜吳安儀直布羅陀賽首圈止步　冰咸連續5年打147（有片）

世界排名13的冰咸（Stuart Bingham）在直布羅陀桌球賽首圈，以4：1擊敗格尼（Gerard Greene）晉級，其中在致勝一局，更打出147，贏得清脆利落。同日另一場首圈，「火箭」奧蘇利雲爆冷不敵禾拉斯頓（Ben Woollaston）出局，至於香港女球手吳安儀亦在首圈止步。
45歲的冰咸面對格尼先輸一局39：62，但跟住連贏4局反勝，先後贏77：20、113：4、55：46及147：0，其中在致勝的第5局，他花了約10分鐘時間，一棒打出147清枱。這是冰咸職業生涯第9次打出147，更難得的是，他相當穩定，連續5年都試過打147。
冰咸這次的147是桌球史上第174次147，而他是史上第4多147的球手，僅次於奧蘇利雲（15次）、希堅斯（12次）及亨特利（11次）。
冰咸昨日打147片段：
奧蘇利雲就在首圈出局，他面對禾拉斯頓，一度形勢大好，領先局數3：1，但他接連失手，連輸3局0：88、30：96及6：79，以3：4見負出局。
此外，香港女球手吳安儀首圈面對賴恩戴爾（Ryan Day），連輸3局，但她企穩陣腳，先追一局61：0，跟住再贏80：43，追近至2：3。可惜，她在第6局輸0：92，終以2：4落敗。她在社交網站透露，已飛返英國的錫菲，準備之後的溫車士打女子公開賽。
桌球｜傅家俊啟程往英國戰世錦賽 等待兩年重返賽場難掩興奮心情桌球｜丁俊暉連贏4局反勝威爾遜洗頹風 逾一年首勝排名前16球手桌球｜傅家俊宣布復出參戰4月世錦賽 獲逾百留言打氣「中國桌球教父」丁俊暉失誤又失機 對奧蘇利雲刷新尷尬紀錄桌球︱奧蘇利雲視打波如生意 為錢可放棄世界冠軍：I don't care歐洲桌球大師賽｜21歲中國球手范爭一贏奧蘇利雲 首奪排名賽冠軍桌球｜吳安儀談生涯職業賽首勝：今次終於做到 獲勝一刻鬆口氣桌球｜吳安儀男子賽終響勝鼓 兩起Break挫中國球手歷史性闖正賽警掃旺角釣魚機賭場拘6人檢逾千元 另揭桌球室違規營業