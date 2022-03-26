桌球｜吳安儀直布羅陀賽首圈止步　冰咸連續5年打147（有片）

世界排名13的冰咸（Stuart Bingham）在直布羅陀桌球賽首圈，以4：1擊敗格尼（Gerard Greene）晉級，其中在致勝一局，更打出147，贏得清脆利落。同日另一場首圈，「火箭」奧蘇利雲爆冷不敵禾拉斯頓（Ben Woollaston）出局，至於香港女球手吳安儀亦在首圈止步。



45歲的冰咸面對格尼先輸一局39：62，但跟住連贏4局反勝，先後贏77：20、113：4、55：46及147：0，其中在致勝的第5局，他花了約10分鐘時間，一棒打出147清枱。這是冰咸職業生涯第9次打出147，更難得的是，他相當穩定，連續5年都試過打147。

冰咸這次的147是桌球史上第174次147，而他是史上第4多147的球手，僅次於奧蘇利雲（15次）、希堅斯（12次）及亨特利（11次）。

冰咸昨日打147片段：

奧蘇利雲就在首圈出局，他面對禾拉斯頓，一度形勢大好，領先局數3：1，但他接連失手，連輸3局0：88、30：96及6：79，以3：4見負出局。

吳安儀出局後，啟程飛返英國。（Instagram）

此外，香港女球手吳安儀首圈面對賴恩戴爾（Ryan Day），連輸3局，但她企穩陣腳，先追一局61：0，跟住再贏80：43，追近至2：3。可惜，她在第6局輸0：92，終以2：4落敗。她在社交網站透露，已飛返英國的錫菲，準備之後的溫車士打女子公開賽。