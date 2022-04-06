父子為睇C朗花錢走訪逾千里　主角卻巧合全部缺陣︱足球熱話

葡萄牙球星C朗是不少年輕人的偶像，有小球迷為一睹其風采，跟父親3次入場，但竟然全部撲空，十分黑仔。



英國有位12歲小朋友Zac，自小願望是入場睇C朗，親眼目睹偶像踢波及展示其招牌慶祝動作。

Zac的廿四孝父親Chris Broome為幫兒子圓夢，兩年來花費超過3200英鎊（約32000港元），橫越逾3000公里，前後3次入場，最終仍只是撲了一場空。

Zac（左）與Chris兩父子3次入場睇C朗，全部撲空。（網上圖片）

C朗在曼聯不時突然缺陣，令球迷摸不着頭腦，也因此傳出過各種跟球隊不和的消息。（Getty Images）

這對超黑仔父子第一次追星是在2020年，當時C朗仍效力祖雲達斯，兩人用了約1550鎊（約16000港元）飛到意大利，但C朗該仗因休息未有上陣。

C朗之後轉投英超曼聯，兩人以為追星會變得更易，但現實並非如此。父子上月特別挑選了曼市打吡大戰，心想C朗定必披甲，他們更再花1500鎊（約15000港元）購買了入場連餐飲的套票，也在曼徹斯特訂了一晚酒店過夜。誰知C朗因髖屈肌受傷再度缺陣，曼聯更大敗1：4。

Chris與Zac上周再獲得曼聯對李斯特城的免費門票，但這次C朗因賽前出現流感病徵，再度不入大軍名單，令他倆「三顧C朗」全部失敗。

Chris接受英國《太陽報》訪問時透露，為追C朗已付出很昂貴的費用，「猶如失去了一手一腳」。不過，他仍未言放棄，「我應承了Zac，我會帶他去看C朗比賽，即使有任何代價，我都會繼續，直至這願望成真為止。」