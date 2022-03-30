葡萄牙晉級C朗高呼達成目標　勢與一生之敵美斯第5度爭霸｜世界盃

葡萄牙在世界盃附加賽決賽以2：0贏北馬其頓，晉身年底卡塔爾世界盃決賽周。37歲的葡萄牙隊長C朗拿度將與阿根廷的美斯一起，職業生涯第5次出席世界盃。



原本以為2018年俄羅斯世界盃，C朗及美斯齊齊16強「登機」會是兩人在世界盃的絕唱，想不到4年之後，兩人仍然是葡萄牙及阿根廷的主力，並再率球隊躋身決賽周。阿根廷早已在南美洲區外圍賽鎖定晉級資格，而葡萄牙就有驚無險，在周二晚的歐洲區附加賽決賽，主場贏北馬其頓2：0獲得入場券。

C朗率領葡萄牙打入世界盃決賽周。（Getty Images）

C朗賽後在社交網站分享全隊慶祝的照片，並留言：「目標達成了！我們打入卡塔爾世界盃，這是我們應該出現的位置。多謝所有葡萄牙人竭力支持！葡萄牙加油！」北馬其頓總統彭達羅夫斯基（Stevo Pendarovski）亦在社交網站祝賀C朗及葡萄牙晉級。

C朗及美斯都在2006年首次參加世界盃，當年C朗21歲而美斯18歲，他們都是「大冧巴」球員，跟在費高及列基美這些老大哥身後，但表現已經很搶鏡；那年葡萄牙贏得殿軍，而阿根廷就在8強止步。

【2006年世界盃上的C朗】

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4年後的2010年世界盃，C朗及美斯大熟大勇，各自已成領軍人物，但成績未見突破，葡萄牙16強出局而阿根廷再次於8強被淘汰。

在2010年世界盃，葡萄牙不敵最終冠軍西班牙。（Getty Images）

在2014年世界盃，葡萄牙令人失望，分組賽出局，至於阿根廷就連過數關，入到決賽，但不敵德國，美斯與冠軍擦身而過。至於上屆世界盃，葡萄牙及阿根廷就雙雙16強出局。今年，兩人將第5次參賽，能否突破過往成績？

葡萄牙在2014年世界盃分組賽出局。（Getty Images）

如果C朗及美斯如無意外地入選世界盃大軍，他們將會平紀錄，因為歷史上參加過最多次世界盃的球員有4位，他們都是踢過5屆。墨西哥一代門神卡巴查（Antonio Carbajal）是首位5戰世界盃的球員，他由1950到1966年連續踢了5屆。

德國的馬圖斯就由1982踢到1998年，至於墨西哥的馬昆斯就由2002踢到2018年。另外，意大利的保方就由1998踢到2014年，但他在1998年世界盃並沒有上陣。