世界盃外圍賽｜C朗生死戰前表明無意退役　提特別要求以鼓舞士氣

究竟C朗能否出戰今屆卡塔爾世界盃？很快就有答案。葡萄牙將於周二晚出戰附加賽決賽鬥北馬其頓，勝出的話便可晉身決賽周。在賽前記者會上，C朗被問到今屆是否他最後一屆可能參加的世界盃，他霸氣地回應：「如果我感覺未踢夠，就會繼續踢。」



對於未來、退役及最後世界盃等問題，C朗以一句「我想踢就會繼續踢」去回應。（Getty Images）

在這場關係葡萄牙能否出線的生死戰前，記者及問C朗的未來，這位37歲的葡萄牙隊長說：「很多人都問我這條問題。能夠決定我未來的人，只有一個，就是我自己。如果我感覺未踢夠，就會繼續踢。如果我不想再踢，就不會繼續踢。我是自己的話事人，完！」

剛被選為曼聯3月最佳球員的C朗續說：「我還很享受足球，覺得自己對球會及國家隊仍然有用處。我一直決定自己人生的發展，而我的未來也是一樣。」如果C朗能堅持到4年後的美、加、墨世界盃，到時他將會是41歲。

葡萄牙上場以3：1擊敗土耳其晉級附加賽決賽。（Getty Images）

葡萄牙在附加賽準決賽贏土耳其3：1晉級，決賽對手是北馬其頓，對方爆冷以1：0踢走了意大利。C朗說：「這場是我們人生中的關鍵一戰。我們一直都有面對壓力，很清楚這場比賽會很難踢。北馬其頓入到這個階段，因為他們的實力配得上。他們的組織很嚴密，我們十分尊重對方。不過，如果葡萄牙能夠發揮出水準的話，我們可以擊敗世界上任何隊伍。」

今場葡萄牙有個利好消息，上周染上新冠肺炎的中堅比比已經痊癒復操，可望復出披甲。

葡萄牙中堅比比已經復操。（Twitter）

C朗在記者會上還提出一個有趣的要求，希望賽前清唱國歌，他說：「我很多謝葡萄牙人在上場對土耳其時的支持。我今場有個請求，賽前播國歌時可否關掉背景音樂。如果大家唱得像上周四那樣，我們就肯定會贏！這樣可以展現我們的決心及鬥志！」