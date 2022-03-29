足球熱話｜C朗、朗尼兒子拍檔建功　曼聯U12重現昔日2R組合　

朗尼及C朗在周日的比賽一齊為曼聯取得入球！

朗尼不是掛靴了嗎？C朗不是要代表葡萄牙踢世界盃附加賽嗎？其實，入球的是兩人的兒子，他們在曼聯U12拍檔，對西布朗時各自取得入波。



英國《每日郵報》報道，朗尼的長子Kai Rooney及C朗的長子Cristiano Ronaldo Jr同樣效力曼聯的青年軍。前者在2020年加入曼聯，後者上月才加盟。兩人年齡接近，Kai Rooney現年12歲，而Cristiano Ronaldo Jr就11歲，所以他們同屬U12梯隊。

這兩位名將之後，在周日一場對西布朗U12的比賽中，分別為曼聯取得入球。Kai Rooney的狀態非常好，在今月5場比賽攻入10球。不知兩人會否像他們父親一樣，建立起默契，未來繼續為曼聯而戰？

C朗及朗尼以前是球場上的好拍檔。（Getty Images）

C朗及朗尼由2004合作至2009年，組成令人聞人喪膽的進攻線，其中在2008年助曼聯贏得英超及歐聯雙料冠軍。36歲的朗尼已經掛靴，現任打比郡領隊，至於37歲的C朗仍然馳騁綠茵場，今季回到曼聯效力。