羽毛球｜大馬傳奇李宗偉掛拍3年　彌補那些年暫無執教打算

被譽為史上最偉大羽毛球手之一的馬來西亞名將李宗偉，周四（7日）在社交平台澄清沒有執教球隊打算，要把時間留給家人。



39歲的李宗偉是3屆奧運銀牌、4屆全英賽冠軍，349周世界球王紀錄保持人，自他宣布「掛拍」已有3年時間。

據大馬媒體《新海峽時報》報道，結束19年的羽毛球生涯後，近日有傳多個亞洲國家向這名大馬傳奇邀約，希望請他執掌教鞭。報道更憂心，若李宗偉真的出走，對大馬羽壇無疑是又一打擊，馬來西亞過去已經產出多名教練，遠赴日韓、印度、新加坡以及菲律賓執教。

李宗偉曾奪3屆奧運銀牌、世錦賽3度居亞，並曾保持世界球王位置長達349周。（Getty Images）

李宗偉先前曾在受訪時證實，收到不少國家的邀約，而新加坡羽總也宣布會在近期宣布新任總教練人選，因此傳出李宗偉會成為新加坡新帥。

李宗偉在社交平台撰文澄清近日傳聞。（截圖）

對此，李宗偉親自在社交平台發文打破謠言，他表示確實有收到各國邀約，但暫時不打算擔任教練，也沒有計畫離開馬來西亞，「我會繼續推廣我最熱愛的羽球運動，同時把時間留給家人朋友，彌補那些年在球場上廝殺和拚搏而錯過的光陰。」