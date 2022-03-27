羽毛球｜陳雨菲連續兩戰失利　誓克服難關自嘲年紀大安撫球迷

中國羽毛球「一姐」陳雨菲在上周全英賽4強慘敗予日本名將山口茜，有中國球迷擔心她陷入低潮，陳雨菲日前在微博發文寫下：「關關難過關關過。」



全英賽陸續有選手確診，中國隊內亦出現球員發燒和確診消息，日前已宣布全隊退出瑞士公開賽，其中東京奧運女單金牌陳雨菲在社交媒體上載了訓練照，間接否認染疫，並強調自己沒有因輸波而沮喪。

陳雨菲上載了自己的訓練照。（微博圖片）

世界排名第3的陳雨菲，在德國賽決賽被隊友何冰嬌擊敗，無緣冠軍；其後於全英賽8強因何冰嬌賽前發燒退賽，陳雨菲不戰而勝，晉身4強後被山口茜以直落兩局淘汰出局，有中國球迷擔心她陷入低潮。

中國因部分球員確診全隊退出瑞士公開賽，陳雨菲在走廊跑步。（微博圖片）

陳雨菲不僅在訓練照補上一句「關關難過關關過」，還在內文說明：「看了評論和私信，大家擔心的這些上個週期我不是沒有經歷過，不用害怕我會因此一蹶不振，賽場上我在現有的能力範圍內做到了竭盡全力，所以我沒有遺憾，我們都會遇到很多未知的困難和意外，只要克服了困難和意外我們就會更加強大。」

陳雨菲發文強調自己會克服困難。（Getty Images）

陳雨菲續指與上一個週期一樣，不論時間長短都會克服困難，知道很多人都在等她「回來」，所以任何質疑意外困難都不會影響到她，24歲的她更開玩笑說：「我已經比上個週期更努力啦，但好像確實年紀大了，恢復起來好慢啊哈哈哈，不過我們總會挺過去的。」