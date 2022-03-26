羽毛球︱奧運銀牌等4名中國球手被罰　對壘時打假波讓路︱有片

4名中國羽毛球隊代表被指於2018年一場比賽中打假波，日前遭世界羽聯禁賽3個月，但緩刑兩年，其中包括東京奧運男雙銀牌得主李俊慧及劉雨辰。

中國羽協回應表示，會尊重判決，並對4人再作內部處分。



這場假波發生在2018年11月9日的中國福州公開賽，當時中國兩對男雙組合，2號種子李俊慧/劉雨辰及譚強/何濟霆於半準決賽相遇。雙方打了40分鐘，結果由年紀較輕的譚/何組合以局數2：1勝出。

不過，這場比賽多次出現離譜的出界及落網，與雙方平日水準有明顯差距；當時已引來丹麥球手維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus）指控兩隊作弊。

李俊慧/劉雨辰組合是男雙世界冠軍。（Getty Images）

維汀哈斯那時在社交網站的帖文寫道：「第一局打了9分鐘就完結，發球曾多次開出底線外；第二局繼續，甚至曾將球打出比賽區之外！那出界大約1.5米至2米。在這種水平不可能出現。」

外界當時推測，4名球手或在中國國家隊教練指示下打假波，有計劃地讓更年輕的譚/何組合勝出，節省氣力，以增加晉級後對外國對手贏波的機會。然而世界羽聯BWF賽事總監Darren Parks事後接受《01體育》專訪，僅表示會慢慢徹查，若球手證實違規，會採取適當行動，但結果不一定會在官網公布。

回顧《01體育》當時專訪：中國男雙假波疑案 世界羽聯代表首開腔回應

譚強/何濟霆被指在比賽中未有出盡全力。（Getty Images）

4中國球手禁賽3個月、緩刑兩年

結果相隔3年多後，世界羽聯日前公布針對該4名中國球手的調查結果，聲明中表示，李俊慧、劉雨辰、譚強及何濟霆未盡最大努力贏得比賽，違反了世界羽聯在2017年關於賭博、下注和不尋常比賽結果的相關規定第3.1.2條。

獨立聽證小組判每名相關球員禁賽3個月，但緩刑兩年，若他們從2022年1月25日起計的兩年內重犯，禁賽令將即時生效；同時沒收他們在該比賽中獲得共14,437.5美元的獎金。

李俊慧／劉雨辰在2020東京奧運中，不敵中華台北李洋／王齊麟得銀牌。（中央社）

中國羽協：尊重判決、追加內部懲處

值得一提，4名球員中，李俊慧/劉雨辰組合曾排名男雙世界第一，亦是兩屆世界錦標賽冠軍及2020東京奧運銀牌得主，惟李俊慧在奧運後已退役，劉雨辰正夥拍另一球手歐烜屹參加比賽。而譚強/何濟霆則仍搭檔男雙，現世界排名第17，最近一次參賽是上周結束的全英賽，兩人僅止步4強。

世界羽聯表示，相關球手有權在收到通知後21天內，向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，但4人均放棄上訴。中國羽協官網及後以聲明回應，指已收到裁決結果，「中國羽毛球協會尊重這一結果，服從對違規運動員的處罰，並追加內部懲處。協會今後將繼續加強對隊伍的教育和管理，開展專項學習，確保運動員們珍惜每一次比賽機會。」

4名中國球手被指打假波的比賽片段：