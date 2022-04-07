羽毛球｜以色列63歲母子組合韓國賽亮相　不敵日本仍獲全場喝采

世界羽聯（BWF）超級500級韓國公開賽，周三（6日）的混雙賽事出現一對組合震懾韓國媒體，他們是以色列的母子組合施伯文（Svetlana Zilberman）與米沙施伯文（Misha Zilberman）。



不止體操界有46歲「體操媽媽」舒素雲天娜，羽毛球界也有一名媽媽級選手，來自以色列的63歲球手施伯文（Svetlana Zilberman），與30歲兒子米沙（Misha Zilberman）拍擋挑戰國際賽事，引起了外媒的注意。

63歲Svetlana Zilberman與兒子一起征戰國際賽場。（BWF官網）

施伯文曾在1986年奪得歐洲錦標賽女單銅牌，與兒子米沙組成混雙組合多年，2009年參加世錦賽成為第一對母子組合，2017年在尼日利亞的國際賽（Lagos International）上奪得首座BWF挑戰賽冠軍，歷來共合力取得3個BWF賽事冠軍。

兩人在去年也有挑戰全英賽，惟首圈止步。

施伯文與兒子米沙組成混雙組合多年，母親場內場外都是米沙的榜樣。（網上圖片）

兩人今次在韓國公開賽首圈亮相，雖然以9：21、10：21不敵日本組合綠川大輝／齋藤夏，不過這對世界排名161名的母子，仍獲得全場掌聲和喝采。

當地媒體《體育朝鮮》更在報道中盛讚：「母親和兒子一起親身實踐運動的挑戰精神，令人動容。」兒子米沙曾在過往接受BWF訪問時說過，母親是他的榜樣，「她是我與歐洲球手的榜樣，她仍然保持體態，每天都在球場練習。」

33歲的米沙將在男單次圈再登場。（BWF圖片）

雖然在混雙失利，米沙在男單首圈以直落兩局擊敗中國選手李詩灃，殺入16強將與印度好手施里簡夫（Kidambi Srikanth）交鋒。