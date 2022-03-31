羽毛球｜戴資穎隔離煲劇後思考人生 道出疫情下選手心聲
撰文：葉詩敏
出版：更新：
中華台北羽毛球世界球后戴資穎本月中全英賽4強止步，返台後隔離期間有感而發，於Instagram限時動態表示對反覆隔離的比賽新常態感到不安，寫道：「只能對自己說走一步算一步，加油！」
戴資穎在全英賽4強惜負韓國「天才少女」安洗瑩，無緣締造賽史首位女單4冠紀錄。全英賽爆發染疫潮，多位球手賽後受感染，戴資穎返台後也跟相關防疫規定隔離10天，所幸沒有染疫。
儘管在全英賽失利，經過幾天沉澱心情後，戴資穎保持正面態度，在社交平台發文激勵自己。
近年因為疫情，出國比賽程序更為複雜，回國後需要隔離，也讓戴資穎有感而發。「小戴」表示看完近期人氣韓劇《少年法庭》後，也思考了一下接下來的日子。「大概會一直在比賽跟隔離度過，不知道自己會準備得怎樣，以及到底有沒有辦法，去適應這樣的比賽節奏。」顯出對未來反覆隔離對難以調整狀態的不安。
不過，戴資穎也表現出正面態度，「也只能對自己說，走一步算一步，加油。」
更多羽毛球相關報道：
羽毛球｜陳雨菲連續兩戰失利 誓克服難關自嘲年紀大安撫球迷羽毛球︱奧運銀牌等4名中國球手被罰 對壘時打假波讓路︱有片羽毛球・瑞士賽｜兩大爭冠大熱相繼退出 安賽龍驚傳二度確診羽毛球｜全英賽爆染疫潮 韓國新星安洗瑩教練不滿大會防疫羽毛球｜伍家朗確診退出瑞士公開賽 中國部分球員染疫全軍避戰羽毛球｜中國羽毛球隊集體感冒發燒 抵埗後退出瑞士公開賽羽毛球｜山口茜奪生涯首座全英賽冠軍 世界球后之爭白熱化羽毛球．全英賽︱安洗瑩再敗一仗 156cm山口茜44分鐘極速封后羽毛球・全英賽｜桃田賢斗拼搏精神感動職員 不敵李梓嘉8強止步羽毛球．全英賽｜陳雨菲勁輕鬆晉級4強 安洗瑩對手突然離場