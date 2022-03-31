羽毛球｜戴資穎隔離煲劇後思考人生　道出疫情下選手心聲

中華台北羽毛球世界球后戴資穎本月中全英賽4強止步，返台後隔離期間有感而發，於Instagram限時動態表示對反覆隔離的比賽新常態感到不安，寫道：「只能對自己說走一步算一步，加油！」



戴資穎在全英賽4強惜負韓國「天才少女」安洗瑩，無緣締造賽史首位女單4冠紀錄。全英賽爆發染疫潮，多位球手賽後受感染，戴資穎返台後也跟相關防疫規定隔離10天，所幸沒有染疫。

儘管在全英賽失利，經過幾天沉澱心情後，戴資穎保持正面態度，在社交平台發文激勵自己。

戴資穎返台後隔離。（Instagram）

近年因為疫情，出國比賽程序更為複雜，回國後需要隔離，也讓戴資穎有感而發。「小戴」表示看完近期人氣韓劇《少年法庭》後，也思考了一下接下來的日子。「大概會一直在比賽跟隔離度過，不知道自己會準備得怎樣，以及到底有沒有辦法，去適應這樣的比賽節奏。」顯出對未來反覆隔離對難以調整狀態的不安。

不過，戴資穎也表現出正面態度，「也只能對自己說，走一步算一步，加油。」

戴資穎在Instagram有感而發，道出不少選手心聲。（截圖）

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