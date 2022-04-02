羽毛球｜戴資穎209周世一空前紀錄受威脅　5月上演球后保衛戰

戴資穎穩坐世界第一209周，寫下空前紀錄，據外媒指出，世界羽聯（BWF）擬改變積分計算方式，該中華台北「一姐」的球后寶座岌岌可危。



戴資穎目前世界積分108800分，仍暫居第一；惟在完成上月全英賽後，她的世界排名積分僅領先該賽女單冠軍的山口茜51分。

戴資穎的球后寶座不穩。（Getty Images）

在新冠肺炎於全球爆發前，BWF的世界排名積分，是根據球員在過去52周所參加的賽事中，最高10站的積分加總後決定世界排名。由於疫情導致多項比賽被取消，BWF年前決定球員的世界排名積分從2019年4月開始算起，到至今最高10站的積分總和，並已維持了兩年。

山口茜繼去年末成為世界冠軍後，上月在全英賽封后。（資料圖片）

據悉，BWF目前正考慮把積分計算方式恢復至常態的52周，這對戴資穎來說可說是受到最大影響。由於戴資穎近年參加比賽站數減少，加上2019年11月至今僅贏得兩次冠軍，若計算方式改變，戴資穎的排名恐跌出世界前3。

目前山口茜列世界排名第2，第3位是近賽失利的東京奧運金牌、中國陳雨菲，韓國「天才少女」安洗瑩緊隨第4。

年僅20歲的安洗瑩在全英賽4強直落兩局擊敗戴資穎。（美聯社）

5月起將上演新一輪大賽周期，包括6月的「超級1000」印尼公開賽，以及超級750馬來西亞公開賽，意味戴資穎會面臨「球后保衛戰」。

最新世界排名，戴資穎僅以51分之差力壓山口茜。（BWF截圖）