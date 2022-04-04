行山｜六類郊遊黑點紙巾垃圾泛濫成災　半路人有三急應該怎樣做？

在行山徑上，哪一種垃圾最多？

環保團體綠惜地球發布一項郊野山徑垃圾調查，統計約1.5萬件行山徑垃圾後，發現紙巾類的廢物佔比最高。他們表示觀賞日出及日落的景點情況嚴重，例如馬鞍山的昂平大草地，一地紙巾花，大煞風景。



多謝一班為香港郊野默默付出、一邊行山一邊執垃圾的山友。（顏銘輝攝）

綠惜地球舉辦「惜山競走」活動，由今年1月8日至3月20日期間，動員227人次出動79場淨山行動，在城門、流水響、千島湖、大潭、元荃古道等熱門山徑清理及統計了14,495件垃圾，累計涉足逾一千公里行山徑。他們發現紙巾類是最常見的行山垃圾，數量高達4,592件，佔總量的32%。紙巾類垃圾當中，紙巾有3,101件，濕紙巾則佔804件，另外還有濕紙巾或紙巾包裝袋687件。

在山路兩旁的叢林位置，有時會見到大量用過的紙巾，帶來衛生問題。（顏銘輝攝）

綠惜地球表示，紙巾類的行山垃圾主要來自兩個源頭，分別是一般清潔及消毒，例如進食前後抹手及抹嘴，或者便溺後使用。

這些紙巾類垃圾通常在6種地方出現。在山徑沿路、車輛可達的山徑路旁，以及涼亭等休息位置，就最多行山人士一般清潔或消毒用完的紙巾；而在山徑旁的植物叢及野外露營場地一帶，就主要是行山及露營人士如廁後丟棄的紙巾。至於觀賞日出、日落等的景點位，這兩類的紙巾垃圾皆有。

綠惜地球留意到，疫下多了人「親親大自然」，但部分人欠缺行山禮儀。他們舉例說，馬鞍山的昂平大草地是觀看日出的勝地，假期時的行山客及露營客特別多，但遊人觀賞日出後，往往一地紙巾花，大煞風景。

馬鞍山郊野公園的昂平大草地，是觀賞日出的勝地。（顏銘輝攝）

綠惜地球項目主任潘星宙表示，大家到郊野總希望欣賞自然風景，而非漫山的『紙巾花』，呼籲遊人自備毛巾或消毒搓手液作代替；若無可避免用上紙巾，亦應『自己垃圾自己帶走』。

綠惜地球發現，山野垃圾之中，以紙巾類的佔比最高。（顏銘輝攝）

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潘星宙解釋，很多人認為紙巾會自然分解而隨處棄置，但不少品牌強調產品的強韌度，甚至以「濕水都唔爛」做賣點，掉到自然環境後，可能需數周甚至幾個月才完全分解，亦有礙觀瞻，更應帶走。

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他表示，以香港郊野用量密集之程度，「未分解已經有下一個人掉」，如人人都認為可自然分解而隨手亂掉，會帶來衛生問題；此外，不少人對濕紙巾存在誤解，認為可自然分解，但其用料主要是不織布，屬難以分解的塑料。

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潘星宙建議，若果行山時人有三急，可以在稍遠離步道及河溪水源之隱蔽樹林，用樹枝挖一淺洞解決，完事後回填泥土，用後紙巾以膠袋收妥帶走；至於露營人士則建議準備「便攜式廁所」，方便事後處理。

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