【行山】南丫島深灣封閉7個月　保護綠海龜繁殖　請山友勿進

到南丫島行山的朋友要留意，請勿闖入深灣範圍，打擾繁殖期的綠海龜。



漁護署今日（1日）提醒市民，南丫島深灣到了一年一度的封閉期，切勿在限制期內進入深灣限制地區，並留意深灣限制地區範圍已經擴大。深灣的限制期由4月1日開始，直至10月31日結束。

為加強保護處於繁殖期的綠海龜，深灣限制地區自去年起由約0.5公頃的深灣沙灘擴展至包括面積約98.2公頃毗連該沙灘的海灣水域，而限制期亦延長至每年7個月（即4月1日到10月31日）。

漁護署列出深灣限制地區的範圍。（政府新聞稿）

漁護署發言人說：「綠海龜是瀕危物種，在本港受《野生動物保護條例》（第170章）保護，亦是唯一在本港產卵的海龜品種。位於南丫島深灣的沙灘是本港唯一不時有綠海龜上岸產卵的地點，也是南中國海內為數不多的綠海龜產卵地之一。綠海龜在產卵前及產卵期間會在出生地的沙灘附近水域活動，而預備產卵的綠海龜對人為干擾極為敏感，容易因受驚而放棄產卵。措施有助加強保護瀕危綠海龜及其繁殖地，長遠對綠海龜的存活及繁衍有正面作用。」

發言人指出漁護署人員會在區內巡邏，以防止未經許可者進入該區，並監察綠海龜出沒及產卵的情況。任何人士未經許可進入限制地區，一經定罪，最高可被判罰5萬元。