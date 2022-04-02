蒲台島行山一日遊｜訪巫氏古宅有奇異感應　午餐必嚐島上名物

蒲台島有「香港南極」之稱，位於香港的東南部，是香港最南端有人住的島嶼，而真正的香港最南端其實是一個無人島嶼，是位於索罟群島中的頭顱洲，不過好多人都會視蒲台島為香港最南端！

（編按：疫情嚴峻，請避免外出，戶外地方也須佩戴口罩，嚴守二人限聚令）



蒲台島的名字由來與其平坦的地勢有關，在海上看似一個浮台，因而取名蒲即浮的意思！島上的地質以花崗岩為主，有好多經過長期風化而形成、奇形怪狀的岩石，當中以「靈龜上山石」和「佛手岩」更被選為「香港十大最美岩石」之一，因此蒲台島也有「香港十大最美岩石小島」之美譽！

記得第一次踏足蒲台島是在早幾年前，曾經參加過一個香港的本地旅遊團──「蒲台島＋南丫島雙島遊」，當時是上午遊蒲台島，下午遊南丫島，在蒲台島逗留的時間應該只有大約2小時左右，印象最深刻是走過去126燈塔的那段路，好像身處外國那樣，一點都不香港呢！

上次跟團玩太趕太匆忙了，完全是走馬看花，都沒有好好感受到真正的蒲台島，所以今次決定花一天的時間重遊蒲台島！

接下來部分是我的蒲台島一天遊的體驗分享：

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午餐後，中午12：20 出發起行向126燈塔、南角咀方向進發！坤記士多的景點指示牌，十分貼心呢！列出南角咀方向的4大景點：

-佛手岩

-靈龜上山

-僧人石

-126燈塔



據說島上還有一個估計有三千年歷史的香港史前時期石刻，位於蒲台南端，於1960年代被發現，現已列為香港法定古蹟，不過我們沒有再走下去了，只是完成了上面的4大景點，以上這些景點位置都非常集中，也是上一次我跟團時走馬看花所看過的景點呢！

步行大約5分鐘，好快就可以見到南角咀方向的景點，隱約地見到126燈塔啦！這一段路很不香港的感覺，猶如置身於外國呢！按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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巫氏古宅後面還有一排「棺材石」，去完古宅都怕怕，再去看「棺材石」真是大吉利市！不禁會聯想起巫氏家族的離奇失蹤會不會跟「棺材石」有關？！

溫馨提示：

個人建議在巫氏古宅不要逗留太久，其實最好不要去！因為有感應的人在那裏有感應…...然後我內心禱告完之後就踩到碎石滑到！血光之災！好在只是皮外傷，感謝坤記街坊們提供急救藥物進行即時消毒和包紮，在山上跌倒會有好多泥、碎石和骯髒物，一定要好好清潔和消毒傷口呀！

雖然在今次的旅程中有小驚嚇和受傷了，不過也不減我對蒲台島的喜愛！走到「香港南極」，彷彿去了一趟小旅行呢！

前往蒲台島的交通：搭船（街渡）

由香港仔出發至蒲台島：船程約1小時，在香港仔碼頭乘搭街渡（只在星期二、四、六、日及公眾假期服務）

由赤柱出發至蒲台島：船程約30分鐘，在赤柱卜公碼頭乘搭街渡（只在星期六、日及公眾假期服務）

回程可以在蒲台碼頭乘搭街渡至香港仔或赤柱碼頭，班次甚疏，一定要留意船期時間表，有關街渡渡輪服務詳情收費可以到運輸處官網查看！

以下是我的蒲台島輕鬆一日遊路線：

10:00-10:45am 香港仔碼頭＞蒲台碼頭

10:55-11:15am 蒲台碼頭＞天后廟＞響螺石

11:45am 回到碼頭附近-午餐（坤記）

12:20pm 起行往126燈塔、南角咀方向行

12:50pm 到達126燈塔，沿途見到「靈龜上山石」和「僧人石」

1:15pm 繼續向下往南角咀方向走

1:25pm 到達「佛手岩」

1:46pm 回到碼頭附近，但是另一間坤記，小休一會

2:15-2:45 pm 出發去蒲台學校＞巫氏古宅

4:00pm 搭船離開



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【本文獲「自由旅生」授權轉載。】