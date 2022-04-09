網球｜細威預告溫網復出 去屆首圈傷出休戰一整年或接戰美網
撰文：何偉畧
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「細威」蟄伏快將一年，準備回歸。
網壇前一姐莎蓮娜威廉絲自去年溫網首圈因傷退出，一直遠離賽場。她近日在一次社交媒體的限時動態，暗示將於今夏的溫網復出。
40歲的細威，近來身影出現在時裝騷「天橋」上，或金像獎頒獎禮的紅地氈上，始終未回到大家熟悉的球場。
她近日發布的Instagram限時動態，與效力NFL綠灣包裝工（Green Bay Packers）四分衛艾朗羅渣士（Aaron Rodgers）合影。二人在邁亞密出席一場關於加密貨幣的會議。
細威稱羅渣士問她何時復出，透露已有計劃。「他激勵我應戰今年溫網，我急不及待命」，細威又指羅渣士問道會否出戰美網，「我要先打溫網，美網在後」。羅渣士稱這位歷來最佳球手「回歸了」。
細威去年溫網首圈拉傷腿筋，含淚退出賽事，自此缺陣。這位23項大滿貫女單得主，與澳洲傳奇球手歌特（Margaret Court）的紀錄僅差1次。
不過，細威近來容易受傷，狀態不如前，衝擊冠軍有難度。與細威合作多時的教練Patrick Mouratoglou，似乎暗示細威在過去一段時間，都未能練習。他近日宣布與羅馬尼亞球手夏納（Simona Halep）合作，發文稱跟細威溝通過後，短期內可以跟其他球手合作，「8個月過去，我發現很懷念教練工作」。
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