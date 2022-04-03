網球｜大坂直美屈居亞軍笑住領獎贏掌聲 低谷中脫胎換骨學會謙卑
撰文：葉詩敏
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大坂直美在邁阿密公開賽決賽屈居亞軍，賽場頒獎時卻未見近年落敗的頹喪，反而全程展露笑容，她賽後坦言對比賽過程感到滿意，可見被心理健康問題困縛的大坂逐漸走出陰霾。
4個大滿貫冠軍得主大坂直美，上月在印第安韋爾斯賽次圈出局後，因被球迷質問而落淚，情緒再度崩潰。她主動尋求心理治療後，轉戰邁阿密網賽即脫胎換骨，更以世界排名第77身分殺入決賽。
大坂直美在決賽無奈以直落兩盤（4：6、0：6）不敵波蘭新星施安迪（Iga Swiatek），她賽後坦然說：「施安迪與我過往交戰過的對手很不同，即使今仗落敗，但我沒有像過往般失望，戰果雖令人失望，卻是有趣的一天。」
在頒獎台上站於施安迪背後的大坂直美，於前者致謝時不時露出笑容，她亦憑大方與謙虛贏得全場掌聲。她手執亞軍獎盃說：「平時我會在更衣室內哭，但我想生活經驗對我起了幫助。」
目前世界排名第77的大坂，隨着打入WTA 1000級賽事決賽，在新一輪排名將躍升至第36，她續道：「就在幾天前我還在慶祝自己世界排名重返前50，事情卻不是理所當然的，我現在對得到的機會更加謙虛，我可以從中學到更多正面的東西。」
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