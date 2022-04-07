網球｜Will Smith奧斯卡一幕驚現球場　15歲頭號種子輸波掌摑對手

美國巨星韋史密夫（Will Smith）憑網球電影《王者世家》成為影帝，沒想到在奧斯卡頒獎禮掌摑Chris Rock的插曲，近日在青少年網球賽上重演。

日前的ITF加納青少年網賽，法國小將高亞美（Michael Kouame）輸球後，趁對手完場走前握手時竟掌摑對方，哄動全場。



周一（4日）在加納舉行的ITF J5青少年網球巡迴賽，法國15歲小將高亞美（Michael Kouame）被列為賽會頭號種子，他在首圈與東道主球手安克拉（Raphael Nii Ankrah）對戰，力戰3盤後以2：6、7：6、6：7落敗。

法國15歲小將在賽後掌摑對手，引起抨擊。（網上圖片）

就在二人賽後按慣例隔着球網握手致意時，高亞美以右手與安克拉握手，左手卻直接朝對方臉上掌摑了一巴，場邊觀眾震驚並即時起哄，就影片所見，兩邊團隊之間還在場邊爆發衝突，更追逐高亞美出場外。

15歲的高亞美昨日（6日）就事件道歉，並解釋該場比賽「讓人覺得挫敗感很重、很難打」，過程中還有支持安克拉的觀眾侮辱他，因此他一怒下在賽後掌摑對手。

15歲法國小將高亞美其後公開道歉。（網上圖片）

他說：「我真誠地為行為感到後悔。比賽時，我一再遭到觀眾辱罵，他們還對我母親說出不敬的話，但這都無法為我的行為辯解。」他也向對手道歉，「我接受國際網球總會（International Tennis Federation）的所有處分，我會藉這次機會好好檢討，看看未來可以如何更妥善地處理這類情況。」

國際網球總會表示已對掌摑事件展開調查，據《法新社》引述：「我們正在根據國際網球總會世界網球青少年巡迴賽行為準則（World Tennis Juniors Circuit Code of Conduct）調查這事件，以判定是否需要採取任何行動。」