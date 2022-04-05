網球︱美少女新一姐為芭迪退役痛哭　施安迪：以為大家會打到35歲

波蘭20歲網球美少女施安迪（Iga Swiatek），年紀輕輕已榮升世界排名第一，她取代突然宣布退役的芭迪（Ashleigh Barty）成為球后，可是當她早前聽到對方引退的新聞時，傷心的足足哭了40分鐘。



施安迪獲頒世界排名第一的獎座。（Getty Images）

施安迪在2020法國網球公開賽一鳴驚人，當時世界排名僅54位的她，一路過關斬將封后，成為WTA歷來排名最低的法網冠軍，並成為歷來首位贏得大滿貫的波蘭網球手。

今年她愈戰愈勇，在巡迴賽以17連勝之姿在邁阿密網公開賽擊敗大坂直美封后，以20歲又306天成為賽事最年輕冠軍，並寫下多項個人紀錄——自2020年法網奪冠後，在巡迴賽女單決賽取得6連勝，同時成為單季連奪「陽光雙冠」（印第安納威爾斯大師賽、邁阿密公開賽）的女單球手，本賽季在WTA 1000級別賽事中保持不敗。她早前已升上世界排名第一，在這個開心時刻，她卻提到兩星期前為芭迪痛哭。

施安迪以巡迴賽17連勝之姿在邁阿密公開賽封后。（Getty Images）

她接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，聽到25歲的芭迪宣布退役，反應跟眾人一樣震驚，「我哭了40分鐘，主要是因為Ash退役，我沒有預期它會發生，真的令我出乎意料。」

「我的願景一直是，大家都會一直打網球到35歲什麼的，直到我們的身體已疲倦得不能夠繼續下去。」施安迪說需要時間了解對方想法，並讚揚：「她的決定非常勇敢，亦因此感到很多情緒。」

25歲的芭迪（左）引退，施安迪（右）取代她成為網球「一姐」。（Getty Images）

為芭迪的決定傷感過後，恐懼感覺油然而生，她突然發現芭迪退下來後，世界排名第一會變成自己，於是又感嘆一番。「傷感了兩個小時後，我才發覺：『喂，一切尚未發生，仍需要贏得一些比賽。』於是我告訴自己，『先將興奮感覺收起，等待一下』。」

兩日後，她在邁阿密公開賽次圈贏波，鎖定「新一姐」位置，最終在不失一盤下封后。她說登上球壇頂峰滋味雜陳，「既滿足又自豪，同時又感到混亂和驚喜」，施安迪又指，一直不肯定自己能否連場獲勝，「過去數星期顯示，我可以信任自己多一點，相信自己的球技和網球。」

波蘭美少女「一姐」施安迪：

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向芭迪學習

今年較早前，她為BBC體育撰寫澳網專欄時曾說過，希望模彷芭迪那樣長期維持高水平表現，，指出「或許需要數年時間」才能達到對方程度，成為世上最佳球手。芭巴毫無預兆下退役，為這一步加速提早發生，不過即使芭迪沒有退下，施安迪的冒起相信也只是時間問題，她清楚知道自身網球風格和水平，「上年初開始，我在練習時打出這水平，間中也在一些比賽顯示出來，尤其是當我贏得2020法網以及2021意大利公開賽時。」

「我一直認為，我在練習和比賽時水平會有所不同。因此現在能在比賽100％發揮出訓練水平，我也感到驚訝。」正是比賽水平提升，讓她在大賽當前勇敢無懼，毫不感到壓力下連勝多項賽事，施安迪坦言不知自己的「無懼模式」（fearless mode）能否持續下去，她會努力嘗試。

她因手臂受傷退出本周的查爾斯頓公開賽，有網民開玩笑指，她因為高舉太多獎盃導致受傷，足見她的勝利女神形象已深入民心。即使如此，施安迪目前僅是初升旭日，踏入四月，網球泥地賽季展開，或許才是她真正振臂高飛之時，事關紅土場才是她最喜歡和擅長的場地。「泥地王」拿度是她偶像，二人曾在2020法網一起稱霸，狀態大勇的施安迪，今年大有機會寫下創舉，再次與偶像拿度一起捧盃。