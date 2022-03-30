網球｜大坂直美轟13個ACE　挫奧運冠軍勇闖邁阿密4強

日本網球巨星大坂直美，去年因心理健康問題而影響表現，世界排名更跌至第77名。她周三（30日）在邁阿密大師賽擊敗歌蓮絲（Danielle Collins），躋身4強，是她近一年來最佳成績。



4個大滿貫冠軍得主大坂直美，在去年初澳網奪冠後，備受心理健康問題困擾，在球季中因拒絕出席法網記者會再次受到抨擊，撐不下去的她最後提前退賽，其後成績一蹶不振。

大坂直美在邁阿密大師賽似乎調整得不錯，殺入4強。（Getty Images）

大坂直美近一年來，球場表現面臨很大難題，在WTA巡迴賽等級較高的賽事不但無緣冠軍，連打入8強都有難度，不過來到美國邁阿密大師賽，自言已接受心理專家治療的大坂，狀態似乎調整得不錯。

她在周三8強戰僅花69分鐘，便以6：2、6：1擊退9號種子、澳網亞軍歌蓮絲（Danielle Collins），全場擊出13個「ACE」球，一發成功率高達88%，殺入明日4強。

9號種子歌蓮絲受頸傷困擾，影響發揮。（Getty Images）

去年澳網奪冠後，大坂最佳成績就只有在去年4月邁阿密大師賽的8強，去年9月美網第3輪出局後一度休戰，今年1月於墨爾本網賽雖打入準決賽，惟該站賽事等級較低；隨後今季首場四大賽澳網，她於第三輪止步，上一站印第安韋爾斯網球賽也只打到64強。

大坂今年終能突破8強。（Getty Images）

最新世界排名跌至第77名，近一年來又沒能贏得冠軍，讓大坂對於打球有不同的看法，加上今屆在邁阿密除了32強對手退賽不戰而勝，其餘均是直落兩盤取勝，她坦言從中獲得不少快樂，「這是我人生中有趣的一段時光，現在我很感恩。」

大坂將在4強硬撼東京奧運金牌、瑞士球手芭蓮達賓錫（Belinda Bencic），力爭決賽席位。