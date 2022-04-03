網球｜波蘭新星邁阿密挫大坂直美封后　登世一向偶像拿度學習

邁阿密公開賽女單決賽，波蘭20歲新星施安迪（Iga Swiatek），在全場都未遭破發下，以直落兩盤擊敗日本名將大坂直美，緊接在印第安韋爾斯大師賽後再奪冠，明日（4日）將正式登上世界球后寶座。



施安迪與大坂直美首度在邁阿密公開賽決賽亮相，施安迪是史上第9位同一賽季接連殺入印第安賽、邁阿密賽決賽的女單選手；後者則繼去年澳網後再度站上單打決賽賽場，並以世界排名77位，成為打入邁阿密女單決賽排名最低的球手。

即將登上世界第一的施安迪首度躋身邁阿密公開賽決賽。（Getty Images）

二人交手第一盤，大坂直美的力量型打法完全被施安迪的防守功力壓制，大坂更接連在底線失誤，讓施安迪率先破發，施安迪在未遭破發下，以6：4領先一盤。

第二盤，施安迪手感火熱，開局已領先3：0，其後更「零封」節奏大亂的大坂直美，最終以6：0勝出，鎖定盤數2：0奪冠。

一改頹氣殺入決賽的大坂直美被對手壓制，節奏大亂。（Getty Images）

施安迪以巡迴賽17連勝之姿在邁阿密網賽封后，以20歲又306天成為賽會最年輕冠軍。她更寫下多個個人紀錄，自2020年法網奪冠後在巡迴賽女單決賽取得6連勝，同時成為單季連奪「陽光雙冠」（印第安、邁阿密賽）的女單球手，本賽季在WTA 1000級別賽事中保持不敗。

施安迪以巡迴賽17連勝之姿在邁阿密網賽封后。（Getty Images）

隨着芭迪日前宣布退役，世界第一位置由施安迪補上，這名新「一姐」賽後表示：「很高興在過去幾項賽事中，都能夠處理得好，我相信自己不會因而改變，我的偶像都是這樣，我不希望成功令自己變得消極。」

施安迪過去多次受訪時提到拿度，她是這位21次大滿貫冠軍得主的超級「迷妹」，她在去年法網更在偶像面前，奪得了第一個法網冠軍，成為史上首位捧走單打大滿貫錦標的波蘭球手。