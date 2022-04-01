網球｜大坂直美反勝相隔一年再闖決賽 賽後差點掉淚不再悲傷
撰文：趙子晉
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日本球星大坂直美近年飽受心理健康問題困擾，戰績與排名向下插，就連淚灑球場也成常事。
大坂直美早前透露正接受心理治療，心理健康連戰績也連帶改善，過關斬將打入邁阿密公開賽決賽，與「新一姐」施安迪爭標。大坂直美賽後差點掉淚，但今次不再是傷心的眼淚。
心理問題是大坂直美成績的最大阻礙，因此影響狀態不穩，世界排名跌至第77位。當這名日本球星早前在印第安韋爾斯賽再度崩潰後，她主動尋求心理治療，隨即有顯著改善。
大坂直美在邁阿密公開賽有脫胎換骨的表現，以非種子球手身份過關斬將，先後淘汰姬爾芭（Angelique Kerber）及歌蓮絲（Danielle Collins），4強遇上瑞士球手賓錫（Belinda Bencic）。
這名日本球星以局數4：6先失一盤，但她未有放棄，隨後連贏兩盤6：3及6：4，順利反勝對手躋身決賽，全場更錄得18個發球直接得分，將與波蘭的施安迪（Igak Swiatek）爭標，亦是直美自上年澳網後，一年多以來再度打入決賽，世界排名勢重返前40名。
大坂直美走出低潮，心情難免激動，差點掉淚，終於是流下喜悅的眼淚，她衷心向在場為她打氣的球迷道謝。直美其後透過社交網站表達再闖決賽的感受，「坦白說，我也不知道發生什麼事，但我對發生的一切十分感恩，經歷高低起跌令我珍惜現時這一刻，我們終於重返決賽，星期六見！」
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