足球熱話｜澳職門將好事多磨　拖時間自作孽出手解決補時贏變和

有些入球，過程太離奇，動作太誇張。

澳職聯（A-League）周六賽事，西悉尼流浪者在大好形勢下眼見三分在望，沒料到龍門補時輕率處理來球，引發一個「衰無可衰」的失誤，引致無窮後患。他被直接驅逐，球隊由贏變和。



A-League下游對壘，西悉尼流浪者昨（9日）主場迎戰布里斯班獅吼，上半場憑一記烏龍球領先。戰至下半場69分鐘，獅吼更十人應戰，看來流浪者形勢大好。未料好景不常，勝利消失在法定時間完結一刻。

出醜門將馬古殊。（Getty Images）

獅吼後場大腳送前，讓阿歷斯派臣斯「盡人事」向前追趕，但流浪者後防在三閘線左右趕到，把球踢向後方。流浪者門將馬古殊接到來球時，派臣斯仍未到禁區，實有充裕時間簡單處理。不過，四野無人的球場上，球員有空間，往往「諗多咗」。

西流龍門扭出事連環圖：

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馬古殊沒有找隊友傳送，或乾脆大腳向前踢，接到球後，他竟低頭，向後插花「拖時間」。他想用自己的腳法，搓近底線，但右腳一搓後，球碰到正在移後的左腳，令他失去預算。

獅吼獲贈扳平機會，沒有錯失，撿回一分。（Getty Images）

他急忙在出界前閂停皮球，想扣過趕到的派臣斯但失敗。球彈向龍，自己又失位，醜態百出下，馬古殊只好把派臣斯擒跌。派臣斯未放棄，起身補射被流浪者後衛護空門。鬧劇完畢，流浪者難逃全餐。球證指向12碼點，再向馬古殊出示紅牌。

Daniel Margush: Nice ball control. Great rugby tackle. Deserve red card. #ALeague pic.twitter.com/hgDKSRdJtg — MedioClubID (@medioclubID) April 9, 2022

獅吼在最後一刻射入12碼，扳平1:1完場。賽後，網民形容馬古殊演出「專業」，「真的災難嗎？很刺激，充滿戲劇性」，亦有人揶揄馬古殊「明天會收到支票」。

勝利化為烏有，流浪者球員無奈。（Getty Images）

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