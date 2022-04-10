英超｜C朗疑襲自閉症小球迷　警方介入　IG發文：為我發脾氣致歉

曼聯昨晚（9日）作客0：1敗予愛華頓，陣中球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）賽後粗暴對待球迷，他事後在社交媒體公開道歉。



曼聯敗陣後，球員魚貫經通道離開，當時通道入口兩旁亦有不少球迷，部份人以手機拍攝球員，情況本來相當平常。但顯然心情不佳的C朗在途經之時，疑將球迷手中的電話拍落在地上。從網上流傳影片可見，C朗經過球迷時有所動作，另一張熱傳的照片則顯示他經過球迷後，有幾部電話掉落在地上。

及後一位名為Sarah Kelly的球迷在Facebook發文稱，自己的兒子遭C朗拿度襲擊，並在社交網絡發文道：「本來是一場不錯的比賽，竟是以我和Jake（其兒子）去了警局作結。聽起來難以置信，但當賽後Jake在拍攝C朗離場時，C朗竟將他手中的電話打落了。」

「我很震驚的是，一個職業足球員竟能如此向一個孩子施襲，有人拍了影片，相信已經在Instagram看到了。這些球員根本是流氓！他本身也是個父親，怎能如此對待小孩？」

Sarah其後向《利物浦回聲報》透露，Jake是個愛華頓球迷，是第一次入場看比賽，雖然C朗是對手，但他賽前一直為能看到C朗而十分興奮，未料竟發生這樣的事，Sarah指：「當時球迷正離場，C朗停下來蹲身拉低襪子，因為他的小腿有傷口，所以Jake也將電話鏡頭對着他想看看發生什麼事，未料C朗隨後走過來，他的脾氣很壞、很壞，然後一手將Jake的電話打落在地。」從她在Facebook分享的照片可見，Jake的手背瘀了、電話也壞掉。

「若Jake是直接將電話湊向他的臉，我還能理解（C朗發脾氣），但根本一點都不接近。」

曼聯陷入困境，C朗的情緒似乎也大受影響。（Getty Images）

Sarah續指，Jake有過度活躍症和讀寫障礙，事件發生後，他一時之間也無法理解一切，「他深深地震撼了，也令他不想再去球場睇波。」報道指，曼徹斯特市警方確認收到一起報告，是有關一名男童在球場遭一名作客球員襲擊，並正與曼聯及愛華頓兩間球會聯絡。至於曼聯則表示「正在調查事件」。

C朗在IG發文道歉，坦承自己一時失控，並願意賠償。（Instagram）

C朗拿度及後在Instagram坦承自己曾發脾氣，並承諾會賠償有關球迷，他解釋道：「在這麼艱難的時刻要處理自己的情緒實在不容易。但無論如何，我們都要保持尊重、耐性、成為年輕球迷的榜樣。」

「我希望就自己一時發脾氣而道歉，若有機會，我想邀請這位球迷來奧脫福看一場比賽，作為公平競技和體育精神的彰顯。」

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