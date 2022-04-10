英超｜阿仙奴不敵白禮頓吞聯賽兩連敗　馬天尼利入球被吹走惹爭議

爭四分子之一的阿仙奴，今仗在主場迎戰白禮頓，缺少泰亞尼及湯馬士柏迪兩名大將，兵工廠是先失守的一方。其後在上半場補時階段曾經追成平手，卻被VAR吹走，白禮頓之後更曾經拉開兩球差距，即使奧迪加特末段遠射省中入網，阿仙奴依然未能追平，聯賽兩連敗。



英超爭四形勢依然緊湊，阿仙奴與第4位熱刺同得54分，更有踢少一場的優勢，今輪主場迎戰近況一般的白禮頓，力爭全取3分，繼續向熱刺施壓。

白禮頓在上半場中段一次右路攻勢，美維樸（Enock Mwepu）的地波傳中，杜沙特第一時間撞射得手，28分鐘領先1：0。阿仙奴積極反撲，馬天尼利在補時階段近門一頂追平，VAR花了幾分鐘研究是否有越位，結果認為馬天尼利越位在先，入球無效，兵工廠半場落後一球。

球證花幾分鐘研究馬天尼利的入球，最終判越位在先。（Twitter截圖）

阿仙奴換邊後希望盡早收復失地，後場卻再度失守，白禮頓左路一次配合，美維樸接應傳中，禁區頂掃把腳撞射，即使蘭斯達爾掂到皮球依然入網，阿仙奴66分鐘兩球落後。

杜沙特上半場建功，為白禮頓取得領先。（Getty Images）

奧迪加特末段主射罰球中楣，衝前補射的尼基迪亞同樣中楣，幸好阿仙奴仍然有「運仔」，奧迪加特禁區外遠射，剛好省中白禮頓球員收死門將山齊士，兵工廠終於在89分鐘追成較接近紀錄，可惜依然以1：2不敵對手，聯賽兩連敗。

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英超第32輪直播賽程（01美術製圖）

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