英超｜孫興慜演帽子戲法升射手榜次席　兩項入球數據超越沙拿

韓國前鋒孫興慜今晨（10日）為熱刺作客阿士東維拉時大放異彩，大演帽子戲法之餘，個人亦刷新多項數據。



熱刺對維拉3分鐘便由孫興慜先開紀錄，換邊後，在這位韓國鋒將、哈利卡尼和古路施夫斯基合作下再連轟3球，當中古路施夫斯基入1球、孫興慜再入兩球，完成個人在英超的第2次帽子戲法，卡尼則交出兩次助攻。

孫興慜狀態大勇。（Getty Images）

最終熱刺以4：0大破維拉，受惠於同日曼聯和阿仙奴都輸波，熱刺得以鞏固在前四的位置，暫以3分領先排第5、少賽1場的阿仙奴，不過在得失球差方面則大為佔優，兩支球隊稍後會再於熱刺主場碰頭，合演一場關乎歐聯資格的北倫敦打吡戰。

孫興慜在今仗僅3次射門便完成帽子戲法，也將個人今季英超入球數增至17球，排名射手榜第2，要成為英超史上第一位來自亞洲的金靴，似乎不是絕望。但若不計算十二碼，他會排在射手榜首位，入球數比起紅軍兩大射手更多，較穆罕默德沙拿多兩球、比迪奧高祖達多3球；他在2022年亦已攻入9球，也是英超最多的一位，沙拿則射入5球，不過這位埃及前鋒曾因出戰非洲國家盃錯過兩輪聯賽。

孫興慜自小受父親嚴格訓練，左右腳都擅射。（Getty Images）

除此以外，孫興慜還造出了不少有趣數據，一向是「雙槍將」的他被視為較擅使右腳，左腳雖是「逆足」，但他在英超仍以左腳射入35球，成為「英超逆足入球榜」史上第3位，超越了34球的阿古路，落後於並列第1、分別逆足射入39球的哈利卡尼和尹佩斯。

另外，他也成為熱刺史上第4位在兩個球季攻入超過15球的球員，此前的3人分別是卡尼（7次）、舒寧咸（3次）和羅比堅尼（2次）。

英超最後直路，孫興慜的表現成為熱刺爭四的關鍵之一。（Getty Images）