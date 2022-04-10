英超｜車路士大開殺戒作客6球大炒修咸頓 華拿另類帽子戲法
撰文：趙子晉
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車路士經歷兩連敗後，今輪英超作客鬥修咸頓，令「聖人」淪為出氣袋。
車路士上半場約半小時連轟4球，換邊初段再連入兩球，結果作客6球大破修咸頓。
車路士上周接連不敵賓福特及皇家馬德里，錄得兩連敗，今仗作客修咸頓，力爭反底。盧卡古受傷，加上隊長艾斯派古達確診新冠肺炎，前線由迪姆華拿﹑夏維斯及美臣蒙特合作攻堅。
車路士為了一洗頹風，開賽早段已不斷向修咸頓施壓，迪姆華拿接連中柱及中楣，車路士其後由馬高斯阿朗素勁射破網，開賽8分鐘先開紀錄。美臣蒙特禁區外起腳，皮球死角入網，16分鐘再下一城。
迪姆華拿起腳兩度被門框拒於門外，這名德國箭頭其後推過門將送入空門，21分鐘射成3：0。華拿再接再厲，獨闖修咸頓防線，乖巧地扣過守衛後起腳，惟逃不過中柱的命運，夏維斯門前加多腳補射入網，僅31分鐘已遙遙領先4球。
車路士換邊後未有收手，繼續圍攻修咸頓，簡迪面對門將費沙科士打起腳，撲出不遠，迪姆華拿把握機會送入空門，49分鐘梅開二度，華拿其後更有機會「戴帽」，可惜門前「執雞」不果，後上的美臣蒙特再建一功，54分鐘領先至6球，這個紀錄保持至完場。
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