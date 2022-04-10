MLB｜女性嶄露頭角　4位記分員開幕戰創歷史　鼓勵女性相信自己

美職棒大聯盟（MLB）一向是男性主導的賽事，但近期出現不少影響力較大的女性成員，周五（8日）的開幕戰一共有4名女性記錄員，寫下大聯盟歷史新猷。



MLB愈來愈多女性嶄露頭角，紐約洋基年初宣布下季將聘請小聯盟打擊教練波高域（Rachel Balkovec），擔任小聯盟1A坦帕灣鰱魚（Tampa Tarpons）總教練一職，為美國棒球創先河。今周MLB揭幕戰上，賽會亦安排4名女性記錄員為比賽記分，再創MLB歷史。

美職棒大聯盟新季在4月8日揭幕。（Getty Images）

32歲的Alexandra Irving今年正式成為大聯盟官網的賽事記分員，於巨人對馬林魚（Marlin）的開幕戰迎來生涯首戰，她受訪時興奮表示：「對我來說是美夢成真，我從12、13歲就開始記分，只要去球場就會作記錄，現在竟然可以在這個級別賽事做這件事，感覺好不真實。」

Alexandra Irving坦言能在MLB揭幕戰記分，感覺很不真實。（Twitter圖片）

除了Irving之外，還有3名女記分員分別為響尾蛇、洛杉磯道奇與水手在周五揭幕戰擔任記分員，一起寫下歷史。Irving續表示：「我覺得很幸運，能讓女孩們望進記者室時，看到一位女性正在從事數據工作，讓她們相信自己也能做到。能傳達這樣的事，我深感榮幸。」