法甲｜傳卡塔爾財團世界盃後放售PSG　球會斥西班牙媒體報假新聞

有西班牙傳媒獨家披露，卡塔爾體育投資基金有意在年底出售巴黎聖日耳門，但PSG否認傳聞，指這個是假新聞，更直斥發放消息的是一間「cheap」的西班牙傳媒。



西班牙足球節目《El Chiringuito》最先披露PSG賣盤的消息，節目主持聲稱，當今年底的卡塔爾世界盃完結後，卡塔爾的財團就會放售法甲班霸PSG，球會主席艾卡利法亦會離任，等其他人接手。該節目還表示，PSG與基利安麥巴比的續約談判破裂，後者肯定離隊。

有西班牙傳媒稱，PSG主席艾卡利法會在世界盃後離隊。（Getty Images）

不過，多間傳媒跟進報道指，PSG並沒有賣盤的意向；當中，法國傳媒《RMC Sport》表示PSG作出澄清，「斷然並完全否認這件假新聞」，並補充「這個消息來自一間劣質（cheap）的西班牙的傳媒，並非偶然」。卡塔爾在2010年投得2022年世界盃的主辦權，接着在2011年，卡塔爾體育投資基金正式收購PSG。

近日PSG受賣盤傳聞困擾，球會澄清這個消息子虛烏有。（Getty Images）

另外，PSG中堅沙治奧拉莫斯今季加盟以來，受到傷患困擾，上陣次數聊聊可數。36歲的拉莫斯最近接受訪問透露，他打算踢多幾年才掛靴，這位前皇家馬德里隊長說：「我覺得自己還可以在高水平踢多4到5年，之後可以去嘗試其他東西。在PSG，我還有兩年（合約），我會爭取去到3年，到時候再看看吧。只要身體狀況可行，我認為自己的頭腦都可以保持專注。」