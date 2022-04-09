英超｜曼聯一球不敵愛華頓　馬古尼黑氣纏身被省中收死迪基亞

英超周六頭場，曼聯作客狀態低沉的愛華頓，主隊「拖肥」憑安東尼哥頓撞射省中馬古尼入網，先開紀錄，曼聯上半場一球落後。即使曼聯先後換入普巴﹑馬達及艾蘭加，可惜未能扭轉戰局，結果一球不敵愛華頓，全失3分。



林柏特領軍的愛華頓狀態一般，近9場英超僅勝2場，不經不覺已跌至第17位，距離降班區域只差1分，今仗主場迎戰飄忽的曼聯，華拉尼與勞基梳爾齊齊因傷缺陣，雲比沙卡復任正選，前線除了C朗拿度掛帥外，拉舒福特﹑查頓辛祖及般奴費南迪斯合作攻堅。

拉舒福特今仗正選上陣。（Getty Images）

曼聯開賽初段有不少攻勢，但愛華頓門將比克福特表現神救，連救險球。「拖肥」全場首個中目標攻門，隨即射破迪基亞的十指關，李察利臣左路引球突破傳中，皮球輾轉落在安東尼哥頓腳下，第一時間撞射，剛好省中馬古尼反彈入網，愛華頓27分鐘領先1：0。

愛華頓不乏攻勢，曼聯主帥蘭歷克不敢怠慢，隨即「撳掣」以普巴入替費特，嘗試扭轉戰局。

安東尼哥頓撞射省中馬古尼入網，愛華頓27分鐘領先。（美聯社）

曼聯換邊後未見起色，蘭歷克再度作出調動，馬達今季首度在聯賽披甲，加上小將艾蘭加，力爭為曼聯平反敗局。愛華頓攻勢持續，下半場再有機會，安東尼哥頓右路傳中，幸好雲比沙卡及時解圍，否則伏兵遠柱的伊禾比有望起腳。

安東尼哥頓今仗表現活躍，其後與迪尼斯在禁區爭持時倒地，球證摩斯未有示意。戰至下半場末段，普巴一次遠射中目標，再度被比克福特沒收，亦是下半場首次中龍攻門，惟依然未能攻破對手大門，作客一球不敵愛華頓。

愛華頓反底成功，取得寶貴3分，暫時與降班區域拉開4分差距；曼聯再輸一場，以51分排第7位，爭奪來季歐聯席位再添打擊。

縱然C朗拿度踢足全場，但建樹不多。（Getty Images）

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英超第32輪直播賽程（01美術製圖）

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