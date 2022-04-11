英超｜坦哈格關注轉會權力未肯簽約曼聯　傳教練團隊三人身分曝光

曼聯選帥最新消息，綜合各間英國傳媒報道，曼聯正與坦哈格商討領隊的職權範圍，這名阿積士教練希望在轉會事務上有足夠的權力；坦哈格準備決定是否接納曼聯的邀請。有報道披露了坦哈格入主曼聯後的團隊名單，麥卡倫會擔任副手，尹佩斯亦可能重返奧脫福。



坦哈格被視為曼聯新帥的大熱門。（Getty Images）

英國《每日鏡報》報道，坦哈格最近數周不斷與曼聯的代表會面，並已收到對方開出的條款，但仍未回覆。報道稱，坦哈格關注執教後的權力，他希望在曼聯重建中有話事權，能夠決定球員的去留及收購，確保球員配合到他的足球哲學，以避免曼聯再在轉會市場做錯交易；他希望曼聯滿足到所有要求後才肯簽約。

雖然坦哈格的首選仍是曼聯，但他並非沒有其他選擇，包括阿積士樂意與他續約，德甲的RB萊比錫亦有興奮羅致他為帥。坦哈格在上周六曾回應執教曼聯的傳聞，他說：「我們還要忙着訓練及比賽，我想多講比賽而非其他東西。我不會回應任何傳聞。」

麥卡倫是曼聯「三冠王」時代的助教，傳聞他有機會重返曼聯，擔任坦哈格的副手。（Getty Images）

《每日鏡報》透露，坦哈格欲帶教練團隊加入曼聯，人選包括麥卡倫、尹佩斯及雲達加格。麥卡倫曾任費格遜助手，對曼聯及英超都有認識，其後執教川迪時又與坦哈格合作過，據報是副手人選。雲達加格（Mitchell van der Gaag）是現時阿積士的助教，也是坦哈格的心腹。

傳尹佩斯（中）將重返奧脫福，加入坦哈格的教練團隊。（Getty Images）

尹佩斯球員時代在英超打滾多年，也為曼聯贏過英超錦標，雖然他都是坦哈格屬意的教練團隊人選，但未必申請到工作證。尹佩斯由2020年起投身教練工作，在飛燕諾擔任助教，主力訓練前鋒，去年職責有變，轉任飛燕諾U16教練，同時會協助一隊訓練。由於尹佩斯連續一隊執教經驗不足，可能無法獲得英國的工作證。