足球熱話｜拜仁球星直播談曼聯：C朗比馬古尼更應做隊長
撰文：高詩琦
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曼聯昨晚（9日）戰績每況愈下，連拜仁慕尼黑球星艾方素戴維斯（Alphonso Davies）也忍不住，叫C朗拿度（Cristiano Ronaldo）接過隊長臂章。
艾方素戴維斯日前在Twitch作足球遊戲《FIFA 22》的直播時，突然談及C朗拿度，道：「你是C朗……21世紀最偉大的球員之一。你隊長的名字是什麼？哈利馬古尼是你的隊長？」
戴維斯續道：「你還要對他說，『是的，隊長』。我不知道C朗會跟馬古尼說什麼，但他才應該做領袖吧，我不是要批評馬古尼，但C朗…C朗應該要戴起臂章的。」
不過戴維斯作出這番言論後不久，C朗亦惹上麻煩，昨晚在曼聯敗予愛華頓賽後，這位葡萄牙球星被指向一名14歲愛華頓球迷施襲，出手打走其手上電話，令他手背有瘀傷，當地警方及曼聯均正調查事件。
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