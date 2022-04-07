英超︱曼聯傳日內拍板新帥人選　坦赫格已有中場新核心目標人物

曼聯下任新帥人選似乎已有定案，外媒認定人選為阿積士主帥坦赫格，意味PSG教練普捷天奴很大機會再次跟紅魔鬼帥位擦身而過。

英國《太陽報》甚至聲稱，坦赫格心目中已有中場收購目標人選，一旦接過紅魔帥印，便會提出收購。



阿積士主帥坦赫格被指將成為曼聯下任主帥。（Getty Images）

英國廣播公司（BBC）及ESPN消息分別指出，曼聯即將落實由坦赫格（Erik ten Hag）出任下季領隊。他上月到曼聯面試，與PSG教練普捷天奴、西班牙主帥安歷基和西維爾教頭盧柏迪古，同屬紅魔正考慮的四人名單之中。車路士領隊杜慈與拜仁慕尼黑主帥拿高士文均不願離隊，已被排除在考慮之列。

52歲的坦赫格據報已預備離開阿積士，曼聯已選定由他擔當下一位領隊。曼聯招聘新帥工作由足球總監梅圖（John Murtough）及技術總監費查主理，並向新任行政總裁阿諾特 （Richard Arnold）匯報，並由球會聯席主席（Joel Glazer）最終拍板落實。

曼聯內部有部分人傾向普捷天奴，惟ESPN消息稱，阿諾特及祖爾格拉沙均認為，坦赫格才是取代看守領隊蘭歷克的最佳人選。

PSG教練普捷天奴很大機會再次跟紅魔鬼帥位擦身而過。（Getty Images）

英國《太陽報》更進一步，指出坦赫格心目中，已為曼聯找出中場新核心人選。保羅普巴約滿曼聯在即，加上隊中一直欠缺一名頂級防守中場，該報指，坦赫格一直對狼隊中場魯賓尼維斯（Ruben Neves）欣賞有加，他一旦落實接掌曼聯，相信將大力推動球會收購此子。

由尼維斯少年時代效力母會波圖開始，坦赫格已留意這位葡萄牙球員多年，他據悉已認定對方是曼聯必須引入的中場一員云云。事實上，即使不是今次傳聞，25歲的尼維斯早已跟曼聯扯上關係。前任領隊蘇斯克查去年夏天希望將他帶到奧脫福，可是最終球會選擇買入查頓辛祖、華拉尼及C朗拿度，已無餘裕再作重磅收購。

坦赫格對尼維斯欣賞有加，他會否帶他到奧脫福？（Getty Images）

到今年一月，曼聯曾嘗試以3500萬英鎊收購尼維斯，可是狼隊企硬，拒絕4000萬英鎊以下報價。

尼維斯2017年由波圖加盟狼隊，5年來幫助球隊由英冠重返英超，並成為一支中上游實力份子。這位「狼王」與球隊合約尚餘兩年，他過往在訪問中曾直言對出戰歐聯比賽的嚮往，加上他跟狼隊的續約談判已擱置，離隊的機會相當大。曼聯可否真的得到他，尚在未知數，一來紅魔爭入前四機會被動，二來看中尼維斯的球會不少，利物浦領隊高普便是對他欣賞有加的代表人物之一。