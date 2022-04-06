英超｜曼聯蘭歷克顧問合約似兼職　坦哈格或邀三冠王功臣任副手

曼聯看守領隊蘭歷克（Ralf Rangnick）季尾離任，將會轉任球會顧問，有英國傳媒披露，原來他的顧問工作量很輕鬆，兩年只需要上班144日，平均每月上班6天。



英國《每日郵報》報道，當蘭歷克在今夏轉任顧問後，每月只要上班6日。報道披露了蘭歷克與曼聯簽署的兩年顧問合約，截到2024年為止，他需要為曼聯工作144天；平均計算，蘭歷克每月只需工作6天。

蘭歷克上任時表明，看守領隊任期只到季尾，他跟住會轉任顧問兩年。（Getty Images）

儘管之前有報道稱，63歲的蘭歷克有參與篩選曼聯新帥的工作，但這次的報道指球會並沒有就新領隊人選徵詢蘭歷克的意見。現階段，巴黎聖日耳門的普捷天奴及阿積士的坦哈格是兩大熱門曼聯新帥人選，包括朗尼等曼聯名宿較喜歡擁有英超經驗的普捷天奴，但曼聯球迷較支持坦哈格，認為他可以為球隊帶來根本上的改變。

英媒披露蘭歷克上任顧問後，每月只需上班6日。（Getty Images）

歸納蘭歷克的訪問內容，英國《每日鏡報》總結出他提出的「復興曼聯四部曲」。第一步是聘請一名合適的領隊，第二步是盡力簽下符合新帥理念及戰術的球員。蘭歷克認為曼聯有太多技術型球員，未來買人時，可以選擇一些踢法具侵略性、身體質素佳的球員。他表示只要堅持方向，花兩三個轉會窗的時間，球隊就會有大改善。

他認為曼城及利物浦成功在於遵從領隊的風格去買人，曼聯必須學習，而且他已經將這個意見告訴曼聯管理層。

麥卡倫曾經執教荷甲的川迪。（Getty Images）

另外，英國《衛報》透露，如果坦哈格入主曼聯的話，有機會邀請「三冠王」時代的曼聯助教麥卡倫回歸，出任坦哈格的副手。之前傳聞坦哈格想找一位熟悉曼聯的荷蘭教練，助他執教曼聯，人選有尹佩斯及史譚，但《衛報》就指麥卡倫都有機會。

現年60歲的麥卡倫在1999到2001年擔任費格遜的助手，幫助曼聯在1999年贏得三冠王。他離開曼聯後在米杜士堡坐正任主帥，到2006年更獲委任為英格蘭領隊。在08/09球季，當麥卡倫執教荷甲的川迪時，坦哈格是他的助手，所以麥卡倫既對曼聯及英超有認識，亦跟坦哈格合作過。