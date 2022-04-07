曼聯球迷一句話惹費查回嗆　入場支持20年面臨禁足奧脫福︱英超

曼聯技術總監費查（Darren Fletcher）跟球迷對罵！有紅魔擁躉接受《曼徹斯特晚報》時表示，指罵曼聯後備席後被反擊，更疑因事件被阻止離場。



曼聯上輪聯賽於主場1：1逼和李斯特城，日前網上流傳一段影片，顯示當日在奧脫福比賽期間發生了一段小插曲——有坐在曼聯後備席附近的球迷指罵職球員，卻換來球隊技術總監費查反擊。

Highlight of the game fletcher and a fan going at each other - missed half of it #mufc #MUNLEI pic.twitter.com/vbJoMmCFRB — ollie elliott (@ElliottOllie) April 2, 2022

《曼徹斯特晚報》找來該名25歲球迷Jamie Caplan，他表示自己在紅魔被伊恩拿祖先開紀錄後，因不滿球隊表現，向着後備席大叫「他X的戰鬥在裏？你根本不在意！（Where's the f***ing fight? You don't care）」

然而，這句沒有個別針對任何人的句字，意外激怒了坐在後備席上的費查。他回過身，邊手指指，邊說：「你他X的是誰？（Who the f**k are you）坐下吧！」

曼聯技術總監費查被指用粗口反擊球迷指罵。（Getty Images）

據指雙方沒有爭持下去，但已被換走的麥湯米尼卻突然加把口，Jamie Caplan表示：「我聽不到他說什麼，因為我已站起來準備走上樓梯。」

自2002年起便入場支持曼聯的他認為，費查經歷過曼聯的美好時代，曾跟堅尼等做隊友，肯定知道紅魔現時的不足，因此對費查的回應十分失望。「我不是唯一在球場內這樣批評的人。費查問我是誰，他不單在跟我說，而是向所有這樣做的人說。」

Jamie Caplan在網上透露自己所坐的位置，的確跟曼聯後備席十分近。（網上圖片）

Jamie Caplan又透露，自己事後想離場，卻被保安阻止，對方更聲稱已要求大曼徹斯特警方（Great Manchester Police）介入。

結果擾攘約10分鐘後，他終獲准離開，但之後或會被禁入場。「我現在仍覺得自己沒有做錯，也可能會繼續這樣做。我願意跟他們見面或討論，但如果要禁止我入場，就由他們吧。」