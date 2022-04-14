香港汽車會爭建賽車場料花至少7億　元朗大球場重建後可辦亞冠盃

繼民政事務局日前提交元朗大球場重建方案後，香港汽車會亦向行政長官辦公室提交建議書，希望在機場附近興建賽車場。



1968年啟用的元朗大球場在2013年已提交重建計劃，到去年招標，日前民政事務局終於向立法會提交文件，交代重建的主要工程建議方案。方案內容主要是重置一個符合國際足球比賽場地標準的11人天然草地足球場。

另亦，工程計劃會重置東西面看台及附屬設施，將座位增至約6000個，同時會增建設施，以符合亞洲足協的運動場規章要求，成為可舉辦亞洲聯賽冠軍盃及亞洲足協盃的球場，包括多用途會議室、傳媒中心、傳媒工作區、記者招待會室、評述員室、電視轉播室、急救室、藥檢室和售票處。目前香港符合亞冠盃和亞協盃要求的球場有香港大球場和旺角大球場，未來尚會有啟德體育園主場館。重建工程料耗資15億2700萬元，並在4年內完成。

汽車會提交北大嶼山建賽道計劃書 余錦基：體育城市不能沒賽車

另外，據《南華早報》報道，香港汽車會主席余錦基表示已向行政長官辦公室提交一份20多頁的計劃書，爭取在北大嶼山興建賽車場，預計花費1億至2億美元（約7.8億港元至15.6億港元）。報道引述余錦基道：「香港常以亞洲體育城市自居，現今賽車運動已是全球體育產業的重要元素，一個體育城市又怎可以沒有賽車？作為一個現代城市，我們需要啟德體育園，也需要賽車場，為香港市民和鄰近地區提供頂級賽事。」

香港早前舉辦Formula E賽事，是以中環一帶道路作街道賽，賽道較短且窄。（資料圖片／張浩維攝）

余錦基指，汽車會在提交計劃書前一直與有關部門保持聯絡，北大嶼山周邊水域的近岸填海工程將預留土地作體育場所，希望政府可回應他們的要求，並指賽道除賽車外亦可作其他用途：「例如長跑、單車、三項鐵人、高卡車等，也能用作舉辦汽車展覽，賽道可以成為多用途體育設施。」

用作舉辦F1澳洲站的Albert Park賽道，沿湖而建的Lakeside Drive在沒有比賽或其他用途時，亦是交通網絡的一部份。（Getty Images）

香港早前曾兩度舉辦電動方程式（Formula E）賽事，如有新賽道又能否增加舉辦一級方程式（F1）賽事的機會？余錦基向《南早》道：「方程式賽事在終點前需要一條長直路，希望政府在計劃該地區的交通系統時可以預留地方，但只會在我們舉辦大型賽事時才會成為賽道的一部份，這樣就可以令設施更具成本效益，這在其他地方的賽車場也很普遍。」據現行國際汽車聯會（FIA）要求，舉辦F1賽事的賽道需獲「一級賽道」牌照。

體育專員楊德強則指填海工程尚在計劃階段，「會仔細研究是否包括體育設施。」