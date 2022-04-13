英超｜被襲童拒C朗睇波邀請　母怒轟曼聯：愛華頓才是人民球會

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）疑向自閉小球迷Jake施襲一事有新發展，儘管C朗事後發文道歉，並邀請Jake到奧脫福球場觀賽，但Jake的媽媽Sarah怒轟C朗道歉並非真心，又指曼聯的處理手法差勁。



C朗上周隨曼聯作客愛華頓以0：1落敗，賽後他離開球場時，14歲的愛華頓球迷Jake以手機拍攝離場球員，然而C朗不悅地用力拍走其手中電話，最後手機損壞、Jake的手背亦瘀黑。事後C朗發文道歉，默西塞德郡警方當時表示正跟愛華頓及曼聯一同調查事件。其後，救助兒童會（Save the Children）宣布不會再起用C朗作其大使。

Jake的媽媽Sarah接受《利物浦回聲報》訪問，怒轟C朗和曼聯的處事手法，對於C朗邀請Jake到奧脫福觀賽，她表示她和家人已「有禮地拒絕」，「因為Jake不想去那裏（奧脫福），也不想見到C朗，她表達得很清晰。這些不是我說的，是我兒子說的，畢竟最重要的是他的感受。事情影響他多於影響我，所以我讓他自己決定，我能說的是，一切都由警方處理。」

她亦發表了自己的感受，「我的看法是，若有人在街上襲擊了Jake，然後約我們一起去吃飯，那我們當然不會去。難道因為他是C朗，我們就要去了？感覺像是我們欠了他人情，但很抱歉，我們對他沒有任何虧欠。」

C朗曾表示願意邀Jake到奧脫福睇波補償，後遭拒絕。（Instagram）

Sarah稱已獲曼聯的代表聯絡，她沒有透露詳情，但就指：「曼聯處理的方式很差，令事情發展得更壞。」不過她大讚愛華頓對Jake的關心，「他們送了一件由比克福特和李察利臣簽名的球衣，還有比賽門票，未來也有機會跟球員們會面……希望疫情過後有機會吧，他想見到林柏特。」

「愛華頓是人民的球會，他們的舉動令Jake回復了心情，當他知道愛華頓為他做了這些事時，他開心得哭了，也說：『這是為什麼我喜歡愛華頓』！」Sarah續指，愛華頓為他們安排今周對李斯特城的門票，當他們問及Jake是否想坐回對曼聯一仗的座位時，Jake立刻拒絕，「他說不想再回到那個位置了，希望我們能坐在一個遠離作客區的地方，他會感到比較舒服。但他決定再次入場睇波，我已很安慰。」