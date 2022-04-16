英超｜尼曼查馬迪本季後離開曼聯 中場最穩定一員獲摩連奴道謝
撰文：何偉畧
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「紅魔鬼」曼聯今季表現差強人意，時好時壞。中場老將尼曼查馬迪，可算令人最有信心。不過，「穩定先生」將要離開。
馬迪在個人社交媒體交代去向，表明今季完結後離開效力5季的「夢劇院」。馬迪生涯中的伯樂，現任羅馬教練摩連奴，隨即送上祝福。
33歲的馬迪在今晚英超主場對諾域治前，在個人instagram公布離隊。他稱經過深思熟慮，決定在本季完結後離開曼聯。他與曼聯的合約於今夏完結，延長一年的條款未有執行。
馬迪稱已通知球會管理層、領隊蘭歷克及各位隊友，並感謝球迷，「得到機會效力這支偉大球會，是莫大榮耀。感謝你們不離不棄支持我們」。他表明餘下時間會傾盡全力，希望助球隊強勢衝線。
馬迪在帖文附上一幀操練照，估計隊友已得知這位老將離開。帖文不乏網民留言，少數「藍剔」留言中包括馬迪的愛妻，還有摩連奴。這位在車路士及曼聯與馬迪共事的領隊，留下簡單的一句：「在你的故事裏佔一席位，我感到驕傲。」
馬迪在生涯中兩度效力車路士，第一段時間年紀尚輕，而且受傷，只曾上陣兩場。他後來在賓菲加打出名堂，車路士在2014年1月收購他，他在摩連奴麾下憑着出色的身體質素，以及靈活配合球隊戰術，穩佔防中位置，並助車路士兩度奪得聯賽冠軍。
他於2017年中轉會曼聯，與摩連奴再度合作，惟未能帶來錦標。
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