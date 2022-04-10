羽毛球｜中國超級黑馬創今季男單最佳　韓國天才少女主場封后

周日韓國公開賽男單決賽，中國22歲男將翁泓陽以超級黑馬姿態，反勝「印尼柯震東」基斯迪（Jonatan Christie）封王。



世界排名第156位的翁泓陽，可說是今屆最大亮點，他昨日在4強以2：0戰勝丹麥的史雲遜（Victor Svendsen），續以黑馬姿態晉身決賽，硬撼雅加達亞運金牌、印尼名將基斯迪。

世界排名第156位的翁泓陽首晉身BWF 500級別決賽。（BWF官網）

翁泓陽在首局未能佔優，3號種子基斯迪初段不只打法主動，防守亦非常穩健，沒有給予翁泓陽進攻機會，後者以12：21先失一局。次局基斯迪加強攻勢，翁泓陽逐漸入局後追成11平，末段把握對手失誤連追5分，以21：19扳回一局。

決勝局，基斯迪在初段取得領先，翁泓陽加強攻勢向對方施壓，反超後擴大優勢，一度拉開到16：10，經驗豐富的基斯迪掀起反攻連追5分，但今季首戰國際賽的翁泓陽在關鍵時刻頂住壓力，連得5分終以21：15贏下決勝局，以局數2：1奪冠。

「印尼柯震東」基斯迪遭對手反敗為勝。（Getty Images）

在陳雨菲等中國女單全軍覆沒後，翁泓陽不只首次晉身BWF 500級別巡迴賽決賽，一舉封王更創下今季以來中國男單最佳成績。翁泓陽在今場賽事為觀眾帶來驚喜，世界排名156位的他，直到賽前一天才知道自己成功褫補參賽，首輪已打出氣勢，爆冷擊敗主場出戰的韓國「一哥」許侊熙。

翁泓陽在決勝局頂住壓力，終反勝對手封王。（直播截圖）

在翁泓陽勇闖決賽後，BWF官網更以「寂寂無名」形容翁泓陽打出驚喜。該中國男將於2018年加入國家隊，隔年在超級100的中國陵水大師賽擊敗隊友劉海超奪下生涯首冠，去年更只打了2場國際盃賽。

韓國20歲女將安洗瑩主場封后。（BWF twitter）

同日，被視為韓國奪金希望的女單好手安洗瑩，在上月全英賽勇奪亞軍後，回到主場打出絕佳氣勢，在4強擊敗印度名將仙杜，以一局未失之姿勇闖決賽。

安洗瑩在決賽以21：17、21：18力克世界第10的泰國女將李美妙，贏得今季首冠，也是自2015年成池鉉後，首名韓國女單球手在主場封后。