羽毛球｜頭號種子陳雨菲16強爆冷出局　韓國安洗瑩力爭主場封后

超級500系列韓國公開賽，女單頭號種子中國「一姐」陳雨菲，周四（7日）以直落兩局不敵韓國24歲好手金佳恩，16強止步。



世界排名第2的陳雨菲，早前在全英賽狀態不佳，在4強慘敗予日本名將山口茜，內地網民均指她陷入低潮，陳雨菲更在微博撰文回應。

休息數周後，她在韓國公開賽重返賽場，首輪輕取泰國好手Phittayaporn Chaiwan，晉身16強。

世界排名第2的陳雨菲近態不佳。（Getty Images）

東京奧運金牌得主陳雨菲，在16強與世界排名第20的金佳恩交手，雙方過去對戰3次，全由陳雨菲獲勝。陳雨菲在今仗首局一度取得14：10領先，憧讓金佳恩連得5分超前，關鍵時刻金佳恩再連奪4分，先贏一局。

次局，雙方陷入拉鋸戰，陳雨菲先以11：8領先，但下半局防守失誤，讓金佳恩扭轉戰局，最終以19：21吞敗。

韓國安洗瑩順利在主場晉身8強。（美聯社）

儘管頭號種子陳雨菲在16強提早出局，韓國「天才少女」安洗瑩、泰國「一姐」拉查諾（Ratchanok Intanon）沒有出現爆冷戰果，且都以直落2局快勝對手，雙雙取得8強席位。

在全英賽奪亞軍的安洗瑩，是韓國女單的奪金希望，前一位女將在主場封后，已數到2015年的成池鉉，後者更在日前宣布結束22年的球員生涯，未來將會轉任教練。