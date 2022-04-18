花劍世界盃｜港隊女將力戰4分憾負韓國 無緣再闖8強
撰文：趙子晉
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香港男﹑女子花劍隊在貝爾格萊德站世界盃分途出擊，女花隊16強以4分憾負韓國隊，無緣晉級。
由鄭曉為﹑符妤名﹑關渝澄及張楚瑩組成的港隊，被列為10號種子，直入16強，與7號種子韓國爭入8強。
港隊派出鄭曉為﹑符妤名及關渝澄擔任正選，雖然港隊初段落後，但一直緊咬比分。直至第5局，鄭曉為單局打出6：1反超前，形勢隨即扭轉，港隊領先19：16，其後關渝澄及符妤名接連兩局也以細分1分擊敗對手，進一步拉開差距。
港隊挾兩分優勢進入最後一局，鄭曉為再度登場，為韓國「守尾門」的Kim Kiyeun連追3分，一度打成34：34平手，可惜其後被拉開，鄭曉為情急進攻下失誤更多，結果以40：44憾負，其後轉戰排名賽。
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