亞冠｜廣州隊連續兩場上演「慘案」　鬥日職冠軍輸到刷新紀錄

2022亞冠盃，廣州隊（前稱廣州恒大）面對輪換的日職冠軍川崎前鋒，破紀錄大敗收場。



出戰今屆亞冠盃的中超球隊受盡疫情影響，要不退賽，要不派遣副選。身處I組的廣州隊，上周在揭幕戰以0：5敗予馬來西亞冠軍柔佛DT，26歲的中堅關浩津因報復性踢向對手頭部，領紅被逐，事後隨即被球會「炒魷」，連帶主教練也被罰降薪。

昨晚對川崎前鋒，廣州隊再成為內地媒體和球迷的焦點。

川崎前鋒的小林悠雖然已34歲，但每年入球仍保持雙位數。（Getty Images）

儘管川崎已作大幅輪換，惟廣州隊在明顯的實力差距下全場受制，90分鐘內只錄得1次射門，在對手半場內觸球次數更是零。

亟欲「刷」得球數字的川崎毫不留情，埋門28次，上半場已憑知念慶和小林悠分別轟入兩球，以5：0領先，最後加上車屋紳太郎也完成個人梅開二度、宮城天和泰援猜拿貼各入一球之下，廣州隊終以0：8敗陣，刷新中超在亞冠的最大敗仗紀錄。連同上季亞冠在分組賽6戰全敗，今仗也是廣州在亞冠的跨季8連敗。

知念慶平日大多為川崎出任後備，今仗對恒大踢了半場已有兩球進帳。（Getty Images）

賽果刷新一個不好看的紀錄，引發內地媒體和球迷熱議，《北京青年報》記者肖赧直言：「這底線突破到沒有底線了」。《足球報》記者李璇也說：「這比賽，很簡單，退出了，就不用捱這種罵。」

記者魯蜜則認為，對於恒大球員來說這樣的比賽已沒有練兵價值，「這種連續出慘案的情況，隊員心態不崩都算是收獲了。鍛煉技術和戰術是不可能，只能退一萬步說鍛煉心理素質了。」

川崎的泰籍援將猜拿貼（左）亦有進帳。（Getty Images）

廣州隊在全盛時期曾憑高水平外援橫掃亞冠，在2013和2015年均奪得冠軍，然而近兩年受疫情影響，沒有派正選參加亞冠，在中超的投資也大不如前。去年恒大集團爆出財困，球隊多名星級外援包括保連奴、高拉特、艾傑臣、阿蘭等都悉數離隊他投。